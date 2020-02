SALENTO (Lecce) – “Politici, denunciate eventuali tentativi di infiltrazioni della criminalità. Non abbiate paura”. Il monito arriva direttamente dal procuratore generale della Corte d’Appello di Lecce, Antonio Maruccia, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Un monito, un avvertimento, alla luce delle ultime inchieste antimafia sfociate nello scioglimento di diversi comuni nel distretto di Lecce, Brindisi e Taranto. Perché se non denunciano i politici la Magistratura è pronta ad intervenire. Una sentinella del territorio pronta ad allungare i propri tentacoli lì dove l’humus mafioso incomincia ad attecchire. Spesso con la compiacenza di chi, per ruoli rivestiti, dovrebbe coltivare un forte senso civico.

Anche quest’anno l’intervento del procuratore generale della Corte d’Appello è rivolto agli apparati sani delle amministrazioni per stroncare qualsiasi velleità della criminalità di impossessarsi dei tessuti sani della società e dell’economia presentandosi come un’alternativa allo Stato. D’altronde le recenti indagini stanno a testimoniare come la Magistratura abbia ormai messo al centro del proprio lavoro le collusioni tra Mafia&Politica. Il dato preoccupante, segnalato dal pg, è che gli episodi di coinvolgimento di amministratori locali in indagini di mafia riguardano tutto il distretto: da Sogliano Cavour a Manduria, da Scorrano a Erchie, da Carmiano ad Avetrana, da Cellino San Marco a San Pietro Vernotico fino al vertice dell’amministrazione provinciale di Taranto. Non è un caso che i decreti di scioglimento dei consigli comunali riguardino comuni al centro delle zone geografiche e di influenza dei maggiori gruppi criminali la cui pericolosità è notoria oltreché attestata da sentenze passate in giudicato.

Le relazioni degli uffici, la direzione distrettuale antimafia prima di tutti, confermano, sulla scorta delle decisioni dei giudici, come la malavita nelle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto, sia stata fortemente indebolita dalla controffensiva della Procura. Perché tutti i capi sono in carcere per scontare lunghe pene detentive e quasi tutti i leader sono diventati collaboratori di giustizia. Tuttavia le nuove leve e quel che resta dei clan storici – sempre presenti con nuovi volti e nuovi interessi – continuano ad operare. E lo fanno con tetodi mafiosi. Nell’anno appena trascorso per reati associativi e delitti di criminalità organizzata – sono state colpite da ordinanza ben 200 persone mentre sono 23 le interdittive prefettizie antimafia che hanno colpito imprese (18 a Lecce, 3 a Taranto e 2 a Brindisi). I mercati criminali rimangono quelli tradizionali legati al traffico di stupefacenti e al racket delle estorsioni. Il primo è alimentato da una grande domanda – di cocaina in particolare – con i canali di approvvigionamento della marijuana dall’Albania e dall’estero.

Relativamente al capitolo riservato alle estorsioni divengono più estese e radicate anche per la scarsità, in tutto il distretto, di denunce da parte delle vittime che rimangono in silenzio. Anzi a volte chiedono la protezione dei clan. In tal modo, per quanto riferito dal capo dell’ufficio requirente, l’atteggiamento della cittadinanza agevola il compito della criminalità organizzata a penetrare il tessuto economico e a infiltrarsi negli enti e nelle attività della pubblica amministrazione,. I criminali non sono più quelli dei decenni passati che impugnavano una lupara. Ora vestono bene. Spesso sono laureati e sanno parlare più lingue. Sanno proporsi e divenire interlocutori di pezzi delle nostre amministrazioni locali, di gestirne le attività di accaparrarsi gli appalti, di occuparsi dei servizi.

E allora che fare? Maruccia, che nel corso del suo intrevento ha voluto ricordare la figura del già procuratore generale Francesco Toriello venuto a mancare poche settimane fa, lo dice a chiare lettere nell’aula gremita dove spicca l’assenza degli avvpcati in asperta protesta con la riforma sulla prescrizione. sefrve uno ssforzo da parte di tutti. Di certo “oggi una nuova generazione di amministratori – giovani e meno giovani – fa ben sperare”. Ciascuno deve fare la propria parte per rompere questo “parallelismo di silenzi”: i privati che non denunciano le estorsioni; gli amministratori non denunciano le infiltrazioni, le minacce o le lusinghe della criminalità. Anche quest’anno, come in passato, le indagini sulle infiltrazioni della criminalità negli enti locali e nelle imprese sono state avviate sulla scorta di segnalazioni degli amministratori o degli imprenditori. Qualche modello virtuoso, però, c’è. E quando si denuncia i risultati arrivano. Come a Talsano (in provincia di Taranto) dove dopo la denuncia presentata da imprenditori edili vittime di pressanti richieste estorsive ha fatto seguito un’importante indagine dei carabinieri sfociata in una serie di misure cautelari grazie alle indagini della Procura di Taranto. O come purtroppo ma solo in casi sporadici accaduto a Ugento alcuni anni fa.

Solo denunciando, allontanando personaggi sospetti, per Maruccia si può promuovere lo sviluppo “senza i lacci della criminalità, senza il veleno della corruzione”. E non può bastare in tal senso la stretta sinergia tra Magistratura e èprefettura. I risultati di questa collaborazione sono lì. ben visibili. E Maruccia li ha spulciati. “Il contrasto alle infiltrazioni della criminalità maffiosa nei nostri enti locali e nella nostra economia è stato un tema ricorrente nei precedenti discorsi inaugurali. Ma oggi voglio ribadirlo per dare merito ai nostri Prefetti, ad essempio alla sensibilità istituzionale del Prefetto di Lecce Maria Teresa Cucinotta che, come accaduto a Taranto e a Brindisi, ha raccolto le nostre denunce, ha guardato i risultati delle indagini delle nostre Procure e si è assunta la responsabilità di approfondire, di scandagliare le relazioni e i rapporti di talune amministrazioni locali con la malavita avanzando proposte di scioglimento di alcuni comuni per infiltrazione econdizionamento mafioso”.

A tale pressione, però, fa da contraltare la percezione di una sconfitta dello Stato quando la Magistratura deve intervenire con provvedimenti che suonano come una mazzata per il concetto di democrazia rappresentativa. “Quando vi è un’interdittiva, un sequestro, una confisca antimafia o si scioglie un consiglio comunale si assesta un colpo alla democrazia rappresentativa e all’economia”, ha precisato il pm Maruccia. “Mantenere sul mercato le imprese sequestrate perciò è indispensabile e lo si può fare solo con la collaborazione e la partecipazione attiva di tutti per impedire alle mafie di conquistare nel distretto posizioni di comando nell’econoomia privata nella sfera pubblica”. politici e amministratori hanno una missione che va oltre il ruolo ricoperto: non abbassare la testa davanti a chi vuole gestire la res amministrativa con metodi parastatali perché la Magistratura è vigile e lo scioglimento di un comune, come extremna ratio, suona comne una sconfitta per tutto il sitema: politico, giudiziario e civile. Che il 2020 possa rappresentare l’anno della svolta.