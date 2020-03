LECCE – Una sospensione feriale di 15 giorni per consentire ai tribunali e alle procure di adottare misure di contenimento del contagio da Covid-19. E’ la decisione adottata dal Consiglio dei ministri andato avanti fino a notte fonda per consentire di varare le misure sui tribunali insieme a quelle sul potenziamento del Servizio sanitario nazionale, in un unico decreto. La stretta sugli uffici giudiziari sarà valida fino al 31 maggio salvo diverse disposizioni in corso.

“Da oggi per due settimane ci sarà la sospensione feriale degli uffici giudiziari” ha spiegato in una conferenza stampa il Guardasigilli Alfonso Bonafede. Così come riporta il sito de “La Repubblica” dal 23 marzo sarà possibile per i vertici degli uffici giudiziari rinviare le udienze non urgenti. Possibili anche le videoconferenze per le udienze. Il ministro ha poi sottolineato che le misure valgono fino al 31 maggio ma se ci sarà un calo dei contagi si tornerà gradualmente alla normalità.

“Mi preme ringraziare tutti gli addetti ai lavori con cui sono stato in contatto in questi giorni per prendere delle misure fondamentali, in particolare mi riferisco alla magistratura ma anche all’avvocatura”, ha detto Bonafede sul sito de “La Repubblica”. “Permettetemi di ringraziare il Consiglio nazionale forense ma anche ad esempio cito l’unione delle camere penali. E’ un momento in cui, in una situazione di emergenza, il mondo della giustizia deve essere compatto”, ha poi concluso.

Il capo dell’ufficio giudiziario avrà la facoltà di sospendere fino al 31 maggio le attività (e quindi le udienze, per i reati non gravi). La sospensione, si legge nel decreto, avverrà in caso di “emergenze epidemiologiche certificate”. La sospensione non si applicherà per le udienze relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e ad alcuni tipologie di udienze di convalida dell’arresto o del fermo. Sarà valutato caso per caso, quale processo effettivamente debba essere rinviato a dopo il 31 maggio e quale invece debba essere necessariamente fatto.

A Lecce il Presidente della Corte d’Appello di Lecce Lanfranco Vetrone, il Procuratore generale della Corte d’Appello Antonio Maruccia, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza insieme ai vertici del Tribunale e della Procura dei Minori hanno disposto che i magistrati rinviino d’ufficio, anche fuori dall’udienza, le udienze civili e penali dal 9 al 14 marzo ad eccezzione delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal dirigente dell’ufficio giudiziario (o suo delegato) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice o del collegio, egualmente non impugnabile; il Coa garantirà la presenze alle udienze penali che non sia possibile rinviare fuori dalle udienze, di avvocati, delegati, anche oralmente dai difensori nominati dagli imputati/indagati e dalle parti civili; che ciascun giudice titolare del processo provvederà all’indicazione/comunicazione alle parti la nuova data di udienza; gli accessi agli uffici per gli utenti avverrano previa prenotazione telefonica o telematica ai numeri o agli indirizzi reperibili sul sito degli uffici giudiziari o del Consiglio dell’ordine degli Avvocati.

Una decisione maturata alla luce della necessità e assoluta ed indifferibile urgenza, a tutela della pubblica incolumità, di disporre la sospensione di tutte le attività ordinarie che comportino affluenza di pubblico e d’utenza presso la Corte d’Appello, del Tribunale di Sorveglianza, del Tribunale per i Minorenni, delle Procure di Lecce e fino alla completa sanificazione degli ambienti che per i vertici giudiziari durerà cinque giorni.