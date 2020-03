SALENTO – Un nuovo decesso con Covid-19 in provincia di Lecce. Purtroppo, infatti, nelle scorse ore si è spento il postino cinquantenne di Monteroni, dipendente di una società privata che lavorava nella zona di Copertino, che era ricoverato in rianimazione da qualche giorno. Con lui, il bilancio dei decessi di cittadini positivi al nuovo Coronavirus in tutta la provincia sale pertanto a 9: tre di essi proprio nel comune di Monteroni.

Intanto, stando alla mappa elaborata dalla Protezione Civile e diffusa dalla Regione Puglia, il numero dei comuni salentini in cui si registrano primi casi di positività al tampone del Covid-19 continuano a salire.

È il caso di Arnesano, Calimera, Lequile e Nociglia (il cui territorio comunale è bianco, ad indicare un numero di persone contagiate da 1 a 5). A Nardò, invece, il numero dei contagiati – stando ai dati della Protezione Civile aggiornati alle 17 di ieri 20 marzo – è persino raddoppiato da 3 ad almeno 6 persone: da bianco, infatti, è diventato rosa, ad indicare la presenza sul territorio comunale di un numero di positivi al nuovo Coronavirus compreso tra 6 e 10.

Basterebbe analizzare soltanto questi sette comuni per capire quanto la comunicazione tra autorità, in questo momento delicatissimo per l’intera nazione, sia ai minimi storici. Perché se è vero che a Calimera la sindaca è riuscita (con le sue forze) a venire a conoscenza della positività di una donna al tampone del Covid-19 (contratto in un ospedale fuori provincia, dov’era già ricoverata), gli altri primi cittadini di Arnesano, Lequile, Nociglia e Nardò sono ancora totalmente all’oscuro – e non per colpa loro – dei nuovi contagi nei territori da loro governati. Nessuno comunica loro i nuovi dati e se qualcuno lo fa, lo fa in ritardo.

Paradossale, inoltre, la situazione che si è creata nella cittadina neretina: sebbene all’Asl risultino 6 pazienti contagiati (un uomo e 5 donne), il sindaco ha contezza soltanto di tre cittadini positivi, peraltro tutti uomini.

Ritardi ed errori comunicativi, che non fanno altro che accrescere incertezze e paure.