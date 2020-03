NAPOLI/ DAKAR (Senegal) – “È stato nominato uno studio legale a Dakar per seguire da vicino la vicenda dei marittimi dal cargo Roro-Grande Nigeria, a bordo del quale sono stati rinvenuti diversi quantitativi di stupefacenti. È stata la compagnia armatrice, la Grimaldi Group, a nominare i legali in loco per seguire la vicenda e per fornire assistenza ai marittimi imbarcati ed è in costante contatto con l’Ambasciata italiana a Dakar per cercare di ridurre i disagi al personale”.

Dopo la Farnesina e l’appello del presidente del consiglio della Regione Puglia (qui il link), si mobilita anche la compagnia armatrice della “nave cargo della cocaina” su cui, dallo scorso 30 gennaio, è “prigioniero” il marittimo Matteo Muci, di Leverano (leggi qui il precedente articolo).

La stessa compagnia armatrice, secondo quanto riportato in una nota, «ha informato le autorità italiane in merito ad entrambi i ritrovamenti di sostanze stupefacenti». Il Gruppo, inoltre, «ha sempre fornito tutte le informazioni disponibili a fronte di richieste dei familiari dei marittimi oggetto di provvedimenti restrittivi in Senegal e ha tenuto costantemente informato il Comando nave sugli sviluppi della vicenda».

Qualcosa, dunque, si muove – sia pure a piccoli passi – per consentire al giovane salentino e agli altri membri dell’equipaggio (tra cui anche quattro ufficiali italiani di Napoli, Genova e Trapani) di poter tornare a casa quanto prima.

Lo stesso Matteo Muci, imbarcatosi sulla “Grande Nigeria” lo scorso 20 dicembre con la nave già sotto sequestro, conferma che finalmente qualcosa stia cambiando anche a bordo. “Venerdì abbiamo ricevuto la visita dell’avvocato senegalese della compagnia, che non vedevamo dal giorno dei nostri interrogatori. Conferma come non esista alcun capo d’imputazione a nostro carico e che siamo stati trattenuti solo per essere disponibili in caso di necessità di altri interrogatori”.

“Il legale – continua Muci – ha inoltre assicurato che le nostre deposizioni hanno finalmente lasciato la scrivania del procuratore, per giungere su quella del giudice: vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Io e gli altri siamo fiduciosi: finalmente qualcuno si è svegliato”. E forse anche a bordo si sta cominciando a vedere finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel.