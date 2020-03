PUGLIA – “La criminalità organizzata utilizza il coronavirus per fare pressione sugli istituti – spiega Pasquale Montesano, segretario Osapp – Siamo di fronte a violenze gratuite: una guerriglia interna alla città di Foggia. Sono arrivati i carri armati in città. Sono anni che spieghiamo la fragilità di Bari, Foggia e Taranto. Il ministro Bonafede è sparito. A Lecce la situazione è tranquilla: quando domani bloccheranno i colloqui con i familiari, potrebbe succedere di tutto. Ora è dimostrato che le nostre carceri non sono sicure”. I detenuti sono saliti sui tetti, hanno creato disordini e a loro si sono uniti alcuni antagonisti dei centri sociali. Il pretesto è stato quello del coronavirus unito a una situazione di sovraffollamento grave. I detenuti protestano per le nuove disposizioni che non consentono di vedere i familiari per ragioni sanitarie per qualche giorno. Oltre agli 80 evasi a Foggia, ci sono disordini a Trani e a Bari. Il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e il vice commissario, il sen Dario Damiani solidarizzano con la polizia e con la cittadinanza.

“Le rivolte e proteste scoppiate nelle carceri pugliesi, in particolare a Foggia, richiedono la massima attenzione da parte del governo. Le immagini sono eloquenti e raccontano dello spirito di abnegazione degli agenti di polizia penitenziaria che si sono trovati a fronteggiare vere e proprie guerriglie. A loro e a tutti i dipendenti che operano nelle carceri va la nostra solidarietà e la nostra gratitudine per il lavoro svolto, nonostante una grave e perdurante carenza di personale all’interno delle strutture”.

“Anche oggi registriamo disordini e rivolte nelle carceri italiane. A Foggia sono evasi anche alcuni detenuti e le forze di polizia sono impegnate nella loro cattura – spiega l’europarlamentare Raffaele Fitto – Una gestione organizzata e preventiva avrebbe dovuto prevedere ed evitare simili gesti da parte dei detenuti e i loro familiari preoccupati dal coronavirus e dal divieto di visite. Agli agenti penitenziari già fortemente ridimensionati nell’organico e penalizzati nelle condizioni di lavoro esprimo la massima vicinanza”.