La prossima sarà una settimana decisiva per le sorti del rilancio del trasporto pubblico locale a Lecce. “Depositeremo in Commissione – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – la delibera con la quale il Consiglio comunale sarà chiamato ad esprimersi sul futuro del Trasporto pubblico locale nella nostra città.” Lo dichiara

La strada delineata dalla normativa regionale sui trasporti, aggiornata lo scorso dicembre, è chiara: perché il Comune di Lecce possa ricevere dalla Provincia la delega per assegnare la gestione del servizio di trasporto pubblico nel bacino la società che prenderà il posto dell’attuale SGM dovrà essere in house, a capitale totalmente pubblico. Una scelta che consentirà di trasferire alla nuova società i beni strumentali e tutti i rapporti di lavoro in essere, per la serenità dei lavori attualmente in servizio, e al Comune di esercitare pienamente la propria responsabilità sulle scelte strategiche dell’azienda dei trasporti, il cui obiettivo principale sarà fornire un servizio pubblico adeguato alla città, con una sana gestione e la possibilità di reinvestire gli utili in azienda.

La scelta di optare per una nuova società di trasporto totalmente a capitale pubblico, sulla base di un indirizzo chiaro, illustrato più volte alla città fin dalla campagna elettorale, ha preso definitivamente corpo in questi mesi di lavoro a fari spenti, che hanno visto confrontarsi il Sindaco, in un dialogo costante con la Provincia di Lecce, ente al quale sono conferite le funzioni programmatorie e gestorie del trasporto pubblico, il Settore mobilità, i tecnici e i consulenti dell’amministrazione. E che hanno visto il coinvolgimento dei sindacati Sgm, già più volte incontrati dal sindaco e informati sui passaggi che ci attendono.

Insieme alla dirigenza Sgm abbiamo inoltre ultimato il lavoro di riorganizzazione delle linee del trasporto pubblico a Lecce – includendo i circa novecentomila chilometri in più riconosciuti dalla Regione Puglia al Comune di Lecce – che sarà oggetto di una delibera che definirà il nuovo Piano di esercizio, che vogliamo sia operativo dal secondo semestre di quest’anno.

La città è pronta a questo nuovo passo, che sarà reso possibile grazie all’impegno e al supporto di tutte le forze politiche presenti in Consiglio, in un passaggio che segnerà l’apertura di una nuova stagione per il trasporto pubblico a Lecce”.