LECCE – L’opposizione si sente imbavagliata: Gianpaolo Scorrano

Capogruppo di Adriana Poli Bortone Sindaco e Presidente della XI Commissione di Controllo interviene per chiedere di riattivare il Consiglio comunale. “Succede che una persona sola comanda (a volte anche due o tre, se si vuol includere Dellinoci ed Emiliano) e che tutti gli altri ne subiscano, inevitabilmente, le scelte e le relative conseguenze.

In quasi due mesi di emergenza Covid-19, non una commissione né un Consiglio Comunale sono stati mai convocati e questo non per mancanza di volontà dei consiglieri (come qualcuno vorrebbe far credere) materialmente impossibilitati a farlo.

Ad oggi non è stata ancora effettuata alcuna sanificazione ed igienizzazione dell’Aula Consiliare o di altri immobili comunali (interventi che, invece, vengono richiesti -con cadenza quotidiana- per poter vendere un semplice caffè d’asporto) e si sta “provando”, già da un paio di settimane e con scarsi risultati (oltre che con colpevole ritardo), l’utilizzo di una piattaforma per poter svolgere i Consigli Comunali e le Commissioni in modalità “On Line”.

Come se, su argomenti e tematiche importanti per il futuro della Città, fosse ammissibile “provare” e, magari, anche sbagliare!

Il risultato, triste, è sotto gli occhi di tutti: oltre 60 Delibere in meno di 60 giorni licenziate dalla Giunta senza alcun coinvolgimento dei consiglieri (la cui funzione evidentemente può essere paragonata a quella di un soprammobile) e con la maggior parte di esse che, per assurdo, non riguarda l’emergenza e/o la ripresa delle attività produttive.

Tutto ciò nonostante la capienza della Sala del Consiglio della nostra Città consentirebbe il rispetto delle misure di precauzione minime previste nel DPCM per il normale svolgimento delle commissioni e per quello del Consiglio Comunale in modalità mista (come avviene già, peraltro, per i Consigli della Regione Puglia, per le sedute parlamentari e nella maggior parte dei comuni che hanno “Sale” con gli stessi parametri, talvolta anche peggiori, della nostra).

Qualche giorno addietro si era deciso, a maggioranza, di riprendere l’attività lunedì 4 maggio, convocando regolarmente le commissioni in Aula Consiliare (che, come già detto, è in grado di ospitare tutti i commissari in sicurezza) utilizzando il sistema misto (per farla breve, chi voleva partecipava dall’Aula e chi non voleva partecipava da casa, sì da venire incontro alle “esigenze” di tutti).

Ma, ahimè, dopo soltanto un giorno si è appreso che il sistema misto era, incredibilmente, diventato “poco misto” e che in Aula Consiliare (sempre ancora non sanificata ed igienizzata) sarebbe potuto andare solo il Presidente della Commissione con l’aggiunta della segretaria (al momento solo una unità sarebbe disponibile) e di un esperto informatico di supporto.

Oggi, poi, in una delle varie “prove” di connessione si è aggiunto un fatto nuovo e per certi versi allucinante e cioè che si potranno convocare al massimo due commissioni al giorno: il bavaglio alla politica cittadina!

Ed allora, è ancora lecito chiedersi in questa città, perché? O siamo divenuti tutti dei sudditi ed il sindaco il podestà?

Perché, se l’Aula Consiliare può tranquillamente ospitare tutti i commissari in sicurezza (per ammissione dallo stesso sindaco), occorrerà svolgere le Commissioni da remoto con tutte le problematiche inerenti l’utilizzo di una piattaforma poco performante e la connessione internet non sempre efficiente?

Come si potranno presentare gli emendamenti con questo sistema?

E come gli ordini del giorno?

E come si fa nel caso di “caduta della connessione”?

Ed ancora, perché non svolgere anche il Consiglio Comunale con la stessa modalità (sistema misto) come, tra l’altro, avviene già per i Consigli Regionali della Puglia o per le sedute del Parlamento (in un Aula tra l’altro priva di superfici finestrate)?

È del tutto evidente, a questo punto, la volontà del “governo cittadino” di protrarre, il più a lungo possibile, questa situazione di incertezza e di difficoltà di operare, al solo scopo di impedire ai consiglieri ed alla minoranza in particolare di svolgere adeguatamente il proprio lavoro.

Ed è per tutti questi motivi che lunedì prossimo mi recherò personalmente a Palazzo Carafa per eseguire, ancora una volta, i rilievi tecnici dell’Aula Consiliare allo scopo di certificare, in qualità di Architetto iscritto all’Ordine Professionale della Provincia di Lecce, il dimensionamento e la conformità dell’Aula per il normale svolgimento delle Commissioni nel pieno rispetto delle misure di prevenzione contenute nel DPCM del 9 marzo us e s.m.i.

Dopodiché provvederò a convocare la commissione di controllo dal sottoscritto presieduta, in Aula e non da remoto, o comunque con il sistema misto se sarà effettivamente funzionante per martedì p.v.

Non è più ammissibile subire passivamente le comode volontà di pochi (meglio dire ordini, perché di questo si tratta) che vanno in spregio a quanto previsto dalla Costituzione, dalle Leggi sugli enti locali, sui diritti / doveri del Consigliere, sul funzionamento dei Consigli Comunali e delle Commissioni Consiliari.

È giunto il momento di tornare a lavorare per la nostra Città, per elaborare progetti e strategie che consentano la ripresa agli imprenditori leccesi (ad oggi abbandonati a se stessi), per trovare la maniera di aiutare chi è stato dimenticato (come ad esempio gli ambulanti o i parrucchieri o i centri estetici solo per citarne alcuni) e per controllare l’incredibile mole di delibere licenziate in un momento di emergenza e senza alcun apparente motivo di urgenza.

La partecipazione, la legalità, la democrazia, la casa di tutti e lo stare insieme sono soltanto SLOGAN oramai sbiaditi di un’amministrazione buona solo a fare proclami sulla stampa ed inutili chiacchiere”.