di Clarissa Rizzo

SANTA CATERINA (Nardò)- Emergenza Covid19. Grazie al Circolo Nautico “La Lampara” di Santa Caterina, marina di Nardò, potranno essere effettuati 400 tamponi. Il circolo ha raccolto tra i suoi soci la somma di € 10.000,00 e questa mattina è stato effettuato l’ordine per acquistare, 4 kit di test di biologia molecolare per la ricerca di SARS COV2, che saranno donati all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

L’iniziativa, promossa dal Consiglio Direttivo del Circolo salentino, è partita circa un mese fa confidando nella sensibilità dei Soci. La sottoscrizione resta ancora aperta per dare un contributo tangibile alla comunità a nome de “La Lampara”. Eventuali ulteriori somme incassate, saranno devolute all’iniziativa per la Spesa Solidale promossa dal Sindaco di Nardò e/o a necessità del territorio che ospita La Lampara.

Il Presidente del Circolo “La Lampara”, Domenico Falco, è orgoglioso del risultato ottenuto e fa un encomio a tutti i soci che hanno dimostrato ancora una volta di avere una grande sensibilità. “La solidarietà dimostrata attraverso questo piccolo contributo concreto mi riempie di gioia. Quando siamo nati, come circolo, eravamo una piccola famiglia, ora siamo una grande famiglia allargata, in seno alla quale si sono intrecciate vite, nate amicizie, nati amori e quindi nuove parentele. Sono cresciute più generazioni, bambini che diventando adulti, insieme hanno dato vita a vincoli tra di loro, che sono durati una vita e così sarà ancora. La Lampara può sì soddisfare alcune esigenze, dare dei servizi, ma usufruire di tutto ciò non è sufficiente per integrarsi, per sentirsi parte della nostra grande famiglia. Bisogna sviluppare il senso di appartenenza. Ed è proprio questo che abbiamo fatto ancora una volta”. Il Presidente continua “Questa grande famiglia, che mi avete concesso l’onore di presiedere, spero si riunisca quanto prima; sogno una grande festa. So che ci sarà ancora da soffrire, sacrifici da fare, ma bisogna vedere la luce. Viviamo alla giornata, seguiamo le direttive che ci vengono date e le seguiamo scrupolosamente. Ci diamo gli stessi termini che ci indicano le autorità e i nostri termini li faremo slittare insieme a quelli. Nonostante ciò dobbiamo credere in una possibile, lontana apertura, ritardata, accorciata, con limitazioni, ma dobbiamo crederci e comunque il circolo ci sarà nel futuro e sarà più forte di prima. Continuiamo la nostra battaglia, che vinceremo, contro questa emergenza straordinaria”.

Sono 2,9 milioni i casi di coronavirus nel mondo, superati i 200.000 morti. Lo rivelano i dati aggiornati della Johns Hopkins University (JHU) e l’Italia è il terzo Paese più colpito con 195.351 casi. Per Michele Emiliano bisogna attuare un piano per aprire stabilimenti balneari in Puglia, regione che ha saputo contenere il propagarsi del contagio. “Pensiamo a misure severe, ma che tutelino l’idea di vacanza, innanzitutto. L’obiettivo è mettere al sicuro, insieme ai viaggiatori, le strutture e il capitale umano. Far saltare tutta la stagione – ha detto il governatore – è un’alternativa terrificante perché significa perdere un miliardo di fatturato annuo e centinaia e centinaia di aziende”.

Il 4 maggio, data fissata per iniziare la fase 2 si avvicina. L’estate, quella che siamo abituati a pensare con lunghi bagni in mare e tintarella sulla spiaggia è dietro l’angolo. Ma la prossima estate potremo fare un bagno al sicuro da Covid-19? Potremo immergerci in tranquillità? E che cosa succede se ci si soffia il naso dopo una banale immersione o se ci si schizza in acqua giocando? L’Istituto Superiore di Sanità e il ministero della Salute con la consulenza della Società Nazionale di Salvamento, presieduta dal professor Giuseppe Marino, fondata 150 anni fa a Genova, che da una decina d’anni si occupa anche di medicina di balneazione, stanno studiando un piano ragionato su come poter aprire le attività balneari con regole che verranno poi dettate dal governo.

Il mare non è di per sé contaminato dal coronavirus: se Sars-CoV 2 è in mare è perché lo porta l’uomo. Ma se c’è bassa concentrazione come appunto in mare, le capacità infettanti sono estremamente ridotte. In mare aperto quindi, così come lungo i litorali non adiacenti a sversamenti, il bagno è sicuro. La questione della persistenza del coronavirus in acqua e, in generale nelle acque destinate alla balneazione, è dibattuta. Secondo recenti studi, in acqua la trasmissione virale da un individuo portatore a uno sano avviene attraverso l’aria espirata e il contatto umano qualora i due nuotatori si trovassero troppo vicini. Una persona infetta infatti può rilasciare il virus nella fase espiratoria mentre nuota. Ma è molto probabile che il virus non sopravviva perché la carica virale si disperde velocemente grazie anche all’azione delle correnti, dei raggi ultravioletti e grazie alla salinità dell’acqua che crea per il virus un ambiente sfavorevole. Il mare ha un potere auto depurante enorme. Mantenere le distanze in mare è dunque importante (e possibile visti gli spazi) proprio per evitare il contagio esattamente come accade fuori dall’acqua attraverso tosse, starnuti e respirazione ravvicinata.