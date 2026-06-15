Torna la Sagra della Frisa il 21 giugno a Nardò

NARDO‘ (Lecce) – Tradizione, gusto e musica si incontrano ancora una volta in occasione della XXXI edizione della “Sagra della Frisa”, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate neretina. L’evento si svolgerà domenica 21 giugno 2026, a partire dalle ore 20.30, presso il campetto parrocchiale della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Nardò.

La manifestazione, organizzata nell’ambito della Festa del Sacro Cuore di Gesù, gode del patrocinio della Provincia di Lecce e della Città di Nardò e rappresenta un momento di aggregazione capace di valorizzare una delle specialità più amate della tradizione gastronomica salentina.

Protagonista assoluta della serata sarà la frisa, proposta secondo le ricette tipiche locali e accompagnata dai sapori genuini del territorio. Un’occasione per riscoprire i prodotti della cucina salentina e trascorrere una serata all’insegna della convivialità.

Ad animare l’evento sarà il gruppo musicale “Gli Impresari”, che accompagnerà il pubblico con musica e intrattenimento dal vivo. Ospite speciale della serata sarà Lino Perrone, noto al pubblico per la sua partecipazione alla trasmissione televisiva “In Famiglia” in onda su TeleRama.

La Sagra della Frisa si conferma così un appuntamento capace di unire tradizione religiosa, cultura popolare e divertimento, richiamando ogni anno numerosi visitatori e appassionati della buona cucina.

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutta la cittadinanza e ai visitatori che vorranno partecipare a una serata di festa, gusto e spettacolo nel cuore della comunità del Sacro Cuore di Gesù.