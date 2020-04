SALENTO – No ai possibili turisti-untori in arrivo dalle zone con alto tasso di contagio come la Lombardia o il Piemonte in vista dell’estate. La barricata è stata alzata dai governatori del Centro-Sud, tra cui Michele Emiliano, che intendono bloccare l’arrivo dalle aree dove il contagio non accenna ad arrestarsi. L’orientamento è chiaro: bloccare i vacanzieri dalle aree a rischio Covid-19 per evitare che il contagio dilaghi anche in quelle Regioni, come la Puglia, dove i contagi e l’emergenza sono stati contenuti.

La linea di rigore è emersa nel corso della videoconferenza degli assessori regionali alla Sanita che doveva servire per stabilire i criteri per nuovi lockdown nel caso in cui si dovesse verificare un riacutizzarsi della pandemia in vista del primo (significativo) allentamento delle misure fissato per lunedì. Nel corso della riunione gli esponenti delle Regioni immuni, o comunque con basso indice R0, hanno chiesto di bloccare gli spostamenti interregionali in vista dell’estate e non nelle prossime due settimane.

Perché nelle regioni meridionali c’è il timore che spostamenti di migliaia di persone, in particolare dal Nord-Ovest, possa determinare un aumento incontrollato di casi e mandare in tilt il sistema sanitario che finora ha retto all’emergenza.