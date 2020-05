SALENTO – Dagli arresti domiciliari nelle prossime ore passeremo alla libertà condizionata. In attesa che tutte le attività lavorative possano riaccenderei motori si potrà tornare ad uscire di casa. Seppur con alcune rigorose restrizioni e limitazioni necessarie per non consentire al virus di ritornare a dilagare come accaduto negli ultimi mesi. Il lockdown più duro della nostra storia, iniziato il 10 marzo, sarà allentato nella giornata di domani. Quasi 60 giorni in cui gli italiani hanno condiviso un’esperienza mai vissuta. Chiusi in casa, senza poter andare a lavoro, fare attività sportiva, incontrarsi per un aperitivo o affollare i locali della movida tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Restrizioni che, come si sa, rimarranno in vigore ancora per un po’. In particolare saranno vietati gli assembramenti. Un’emergenza sanitaria di questa portata non si era mai verificata nell’Italia contemporanea. Certo il virus non è stato sconfitto. È stato solo indebolito. Per vincere la guerra ci vorrà ancora del tempo. Questo nemico invisibile ha la scorza dura. Compare, allenta la morsa e poi riappare. Fa un po’ come vuole. E magari costringerà il Governo a chiudere nuovamente zone d’Italia laddove dovessero riesplodere focolai di contagi. Fino a quando la scienza non troverà un vaccino bisognerà convivere con questo mostro.

Corre il virus, seppur a velocità ridotte e con marce diverse da Regione a Regione. Anche noi, nel frattempo, torneremo a correre e a respirare. Ma lo dovremo fare indossando guanti e mascherine. Rispettando le indicazioni che il Comitato Tecnico Scientifico ripete da tempo. Senza dimenticare le decine e decine di migliaia di vittime che il Coronavirus ha mietuto in questa battaglia. Anziani, spesso, le vittime. Nonni o nonne. Ma non sempre. Il virus ha colpito anche chi credeva di esserne immune. Chi godeva di una salute di ferro. Medici, infermieri impegnati in prima linea. Ma anche giovani. E i loro nomi, le loro storie ci hanno commosso. Le immagini delle bare trasportate dai mezzi dell’Esercito, come in un avamposto di guerra, rimarranno scolpite nelle menti di ognuno di noi. Anche per loro dovremo tornare ad accendere i motori in un’Italia, si spera diversa.

Massimo D’Azeglio, nel marzo del 1861, diceva: “Fatta l’Italia, ora dobbiamo fare gli italiani”. Quel monito, ora come ora, sembra essere di un’attualità disarmante. Dove non è arrivata l’economia, la storia e la politica in tutti questi decenni potrebbe arrivare un’emergenza sanitaria. Vissuta da tutti. Molto più violenta nelle regioni settentrionali; molto più contenuta da Roma in giù. Ma gli italiani non hanno fatto alcun distinguo. Si sono stretti in un unico ideale abbraccio. Per conoscere l’evoluzione del virus in tutta Italia perché ognuno di noi ha un familiare, un amico, un conoscente in un’altra Regione. E con il terrore nel Salento di essere infestati dai rientri scriteriati e incontrollati proprio dalle zone più colpite dal virus. Per il momento i danni sono stati contenuti. In attesa di una nuova calata prevista già da domani. E il merito di aver contenuto i disagi, principalmente, va ai cittadini e al loro senso civico nonostante isolati atteggiamenti da censurare. La paura del contagio ha vinto e ha fatto il miracolo. Il sangue dei salentini si è sciolto nel terrore del virus.

La politica, per larghi tratti, non è stata all’altezza del compito. Troppe divisioni, troppe spaccature. Frizioni e interessi di bottega hanno prevalso sul bene collettivo con il Governo più volte costretto a raccogliere i cocci e a ribadire un concetto che per molti è sembrato spropositato: tutelare la salute anche a costo di enormi sacrifici economici. E l’interpretazione dell’ultimo decreto ministeriale sta lì a confermarlo. In breve si sono susseguite ordinanze emanate d varie Regioni che sembrano tutte procedere in direzioni uguali e contrarie alle indicazioni che arrivano da Roma seguendo priorità differenti. Con i governatori del Nord a reclamare a voce alta maggiori aperture nonostante la curva dei contagi rimanga ancora alta e con il Sud, a sua volta, che ha preteso e continua a pretendere maggior spazio di manovra. In particolare in vista della stagione estiva, volano ogni anno per le economie locali. Ancora di più in tempi di crisi come quest’anno.

Lo spirito patriottico ha prevalso in questa faida fra Regioni e su chi, un po’ anacronisticamente, si è ostinato a perorare lo stereotipo Nord sviluppato contro Sud povero. Una dicotomia che non è più al passo con i tempi. Men che meno con questa emergenza che ha dimostrato nella popolazione l’esatto contrario: Di come la catena della solidarietà sia stata fondamentale per allentare la morìa di decessi e contagi e la pressione sugli ospedali. Pazienti giunti dal Nord dove la sanità è arrivata per settimane al collasso e giuariti al Sud. Un percorso inverso ai cosiddetti viaggi della speranza che seguono la rotta contraria. Pazienti che una volta dimessi hanno voluto ringraziare medici e infermieri tornando nei propri luoghi di residenza con il dono più bello coinciso con ritorno alla vita di tutti i giorni grazie alla sanità di quel Meridione spesso vittima di pregiudizi che si trascinano da decenni.

Ripartiranno non solo i “motori” delle nostre gambe ma anche quelli dell’economia. La situazione è grave. Forse non ancora disperata. Ma bisogna procedere rapidamente. Interi comparti sono in crisi. Molte aziende rischiano di portare i propri libri in Tribunale e nel frattempo hanno collocato molti lavoratori in cassa integrazione. Lo spettro della recessione fa paura. Il Governo, senza l’aiuto della Comunità Europea, ha cercato di fronteggiare la crisi distribuendo sussidi e contributi. Ma non è ancora sufficiente. I tempi della burocrazia stanno rallentando l’erogazione dei sovvenzionamenti e le famiglie annaspano. Spesso si fa difficoltà anche a garantire un piatto a tavola. E in questa situazione i tentacoli della criminalità potrebbero allungarsi su aziende, società, famiglie disperate prendendosi i loro risparmi in cambio di un pezzo di pane.

Bisogna agire in fretta sul piano legislativo per stroncare i canali paralleli dei finanziamenti leciti – destinati alle fasce sociali più disagiate – dietro i quali spesso si nasconde l’ombra di spietati usurai e della criminalità organizzata. La partita è difficile. Si gioca su più fronti per accaparrarsi una zona di terreno di gioco dove poter collocare le proprie pedine. E lo Stato dovrà piazzare i suoi uomini. Senza infingimenti o piagnistei deve porsi come figura interlocutrice principale con i propri cittadini. Altrimenti sacche di povertà finiranno per ingrossare le casse delle organizzazioni mafiose come la Scu e la fiducia nelle Istituzioni verrà velocemente rimpiazzata con quella per l’Antistato sempre pronto a porsi come scialuppa di salvataggio per tutte quelle famiglie che navigano in acque tempestose. Già da tempo il Viminale ha inoltrato una nota a tutte le Questure e Procura d’Italia per monitorare eventuali infiltrazioni mafiose nei tessuti sani dell’economia sana e l’impatto dell’attuale crisi sanitaria su imprenditori e commercianti e i tentativi di “reclutamento”.

In una simile battaglia anche l’informazione ha ricoperto un ruolo fondamentale. In questi mesi il Corriere Salentino, nel suo piccolo, ha recitato una parte di primo piano nel sistema informazione sempre più glocal. Aggiornamenti, approfondimenti, battaglie sui dati affinché i nostri lettori potessero beneficiare di un’informazione chiara e trasparente. E crediamo di averlo fatto al meglio delle nostre possibilità. I numeri sono lì a testimoniare l’alto indice di gradimento dimostrato da tutti voi in queste settimane. Dalla vostra fiducia cercheremo di ripartire. Con obiettività, trasparenza ed equilibrio. Parole chiave per continuare a raccontare un’Italia e un Salento che, si spera, possano uscire velocemente da questa crisi in cui forse per la prima volta ogni componente è stato l’ingranaggio di un sistema molto ma molto complesso. Solo così si potrà vincere questa guerra e mettere al tappeto definitivamente un virus che ha esaltato le virtù e le capacità di adattarsi, arrangiarsi e combattere del popolo italiano come non accadeva dai tempi delle guerre mentre la politica continua a bisticciare per interessi di bottega. Obiettività, trasparenza ed equilibrio nell’informazione. Obiettività, trasparenza ed equilibrio anche nelle decisioni che la politica intenderà adottare in questo delicatissimo periodo. C’è tutto il tempo per ripartire. Tutti insieme. Per il bene proprio e di chi abita a 1000 chilometri di distanza. La strada è segnata. Sarà compito di ognuno di noi e nei rispettivi ruoli percorrerla al meglio.