LECCE – Federica De Benedetto, segretaria regionale di “Cambiamo!” e imprenditrice, prova a essere costruttiva in un momento drammatico per le imprese:

“Mentre la politica lascia che i socialnetwork migliorino le bozze dei decreti, attraverso le segnalazioni di incoerenze e incompletezza, dobbiamo essere onesti nel dire che la fase 2 non salverà l’economia italiana.

Ci sarà la sensazione psicologica di ricominciare, e serve molto anche quella, ma poi arriveranno gli incassi paragonati ai costi, a riportarci alla realtà.

Riaprire sarà possibile solo con grandi limitazioni e vincoli e nella prima fase questo sarà necessario per farlo in sicurezza e testare le conseguenze delle parziali riaperture sulla curva dei contagi.

Ma chi da anni gestisce una attività lo sa bene, riaprire una saracinesca non è la soluzione alle fortissime conseguenze psicologiche ed economiche che la pandemia lascerà per mesi da oggi.

Ci potrebbe essere una fortissima contrazione di fatturato e questo avrà ripercussioni sul numero di posti di lavoro e molte attività valuteranno se vale la pena o meno lavorare in queste condizioni.

Per questo motivo, è compito della politica pensare già alle fase 3, ossia le misure concrete di aiuto alle aziende e privati per ripartire.

Di seguito 3 proposte concrete:

1. RIDUZIONE E DEFISCALIZZAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO PER ALMENO 1 ANNO, AL FINE DI CONSENTIRE IL MANTENIMENTO DEI POSTI DI LAVORO A SEGUITO DELLA CONTRAZIONE DEI FATTURATI;

2. SOSPENSIONE, ATTRAVERSO INTERLOCUZIONE COI SINDACI PUGLIESI, FINO AL 31 DICEMBRE DI TARSU E TOSAP

3. ESENZIONE IMU PER L’ANNO IN CORSO, PER I PROPRIETARI DI IMMOBILI CHE DIMOSTRINO DI AVER DIMINUITO/SOSPESO I CANONI DI AFFITO PER I MESI DI EMERGENZA

A tal fine abbiamo dato vita ad una petizione popolare, per chiedere al Governatore Emiliano di farsi portatore di queste istanze al Governo, anche valutando che la Puglia è una regione virtuosa che rischia di avere più vittime dalla disoccupazione che dal virus.

In meno di 48 ore oltre 457 persone hanno aderito, un successo importante con l’obiettivo di portare le richieste in Regione appena toccata la soglia di 1000.

https://www.petizioni.com/chiediamo_misure_differenziate_per_la_puglia?u=5181237

La voglia per risorgere c’è, ora servono misure che aiutino a farcela!”.