SALENTO – Ancora un giorno con un solo caso positivo in tutta la Puglia, registratosi questa volta nel Foggiano, ma putroppo anche altri tre decessi, che fanno salire il totale dei morti con Covid-19 a 511 persone. Indenne per il quinto giorno consecutivo la provincia di Lecce, dove i casi accertati dall’inizio della pandemia sono 515, gli ultimi dei quali relativi ad operatori sanitari che lavorano nel Brindisino ma che risiedono nel Leccese.

Rispetto a ieri vi sono 13 persone guarite in più, per un totale di 2952 pugliesi che hanno sconfitto il virus, mentre gli attualmente positivi sono 1036, di cui 895 in isolamento domiciliare ed i restanti in ospedale. È quanto emerge dall’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia e del Dipartimento di Protezione Civile. Per il secondo giorno consecutivo l’intera regione fa registrare un unico caso positivo: il giorno del contagio zero parrebbe essere vicino.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 3 giugno 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.046 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus ed è risultato positivo un caso nella Provincia di Foggia;

Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Foggia e 1 in provincia di Bari.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 122.546 test.

Sono 2.952 i pazienti guariti.

1.036 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.499 così divisi:

1.487 nella Provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

650 nella Provincia di Brindisi

1.157 nella Provincia di Foggia;

515 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.