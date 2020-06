SUPERSANO (Lecce) – Una presunta truffa di 485mila euro con la presentazione di certificati di immatricolazione e di proprietà di autoveicoli indicati come usati ai danni di una Banca tramite un fido commerciale. M.D.D., 75enne di Supersano, amministratore unico di una concessionaria, è indagato con l’accusa di truffa aggravata così’ come riportato in un avviso di chiusa indagine a firma del pubblico ministero Donatina Buffelli.

Secondo quanto accertato, sulla scorta di una segnalazione inoltrata dalla Banca, l’amministratore avrebbe presentato nel novembre del 2017 domanda, all’interno di un fido promiscuo, anticipazioni bancarie alla presentazione di certificati di immatricolazione e di proprietà di autoveicoli indicati come usati. In virtù del rapporto, la banca avrebbe anticipato alla concessionaria la presentazione dei certificati con somme di denaro proporzionate al valore. Documentata la presunta effettiva disponibilità successivamente accertata presso il Pubblico Registro Automobilistico l’amministratore avrebbe ottenuto dall’istituto bancario indebiti finanziamenti per la somma complessiva di 485mila euro con l’impossibilità di far valere la garanzia.

Nello specifico l’imprenditore avrebbe ottenuto il 7, il 10 e il 13 novembre 2017 una serie di anticipi per un importo di 130mila euro e 150mila euro riferiti ad automezzi industriali Scania immatricolati antecedentemente alle date delle richieste di anticipo che effettivamente coorrispondevano presso il Pra; il 4 gennaio di due anni fa, M.D.D. avrebbe ottenuto un quarto anticipo per un importo di 130mila euro risultati diversi presso il Pra con riferimento ai proprietari, alle targhe e alle marche dei mezzi.

L’avviso di conclusione, ovviamente, non si deve ritenere un anticipo di una condanna ma un passaggio necessario e fondamentale per consentire all’indagato, assistito dall’avvocato Salvatore Abate, di presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogato.