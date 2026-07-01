Locomotive Jazz Festival, sette concerti gratuiti al tramonto e l’evento speciale all’alba

1 of 5

LECCE – Sette concerti gratuiti al tramonto e l’evento speciale all’alba: con Locomotive Jazz Festival il Salento diventa un’esperienza da ascoltare

Per la sua XXI edizione, il Locomotive Jazz Festival conferma il profondo legame che da sempre unisce la musica ai luoghi che la ospitano, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza di ascolto e scoperta.

Dopo il successo dello scorso anno tornano i TRAMONTI LOCOMOTIVE, momenti musicali di innegabile suggestione, organizzati in luoghi immersi nella natura, aree archeologiche, centri storici.I borghi dell’entroterra diventano le tappe di un percorso tra musica, storia e paesaggio. Prima di ogni concerto, passeggiate e visite guidate consentiranno al pubblico di scoprire il profilo meno noto delle location che lo ospitano, rivelandone storie, tradizioni e tesori nascosti. Al tramonto, quando la luce diventa più calda e suggestiva, le esibizioni degli artisti completeranno una narrazione inedita, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza immersiva. Tra piazze barocche, corti storiche e borghi della Grecìa Salentina, la sessione Tramonti Locomotive apre il sipario su un Salento inedito, dove ogni concerto diventa occasione di scoperta.

Da Soleto a Carpignano Salentino, passando per Leverano, Aradeo, Melendugno, Martano e Castrignano dei Greci, il filo conduttore sarà il linguaggio universale della musica.Un festival diffuso, pensato dal direttore artistico Raffaele Casarano come continua occasione di scoperta di suoni, artisti, linguaggi differenti tra loro che interpretano l’espressione ‘jazz’ muovendosi tra la canzone d’autore, l’improvvisazione, le suggestioni della world music. Il paesaggio, i suoni, la luce del tramonto e le storie custodite dai borghi si fondono in un’unica esperienza sensoriale, capace di trasformare ogni concerto in un’emozione condivisa.

TRAMONTI LOCOMOTIVE

Ingresso gratuito – I concerti iniziano alle ore 19.00

· 18 Luglio SOLETO – BEPPE DELRE ‘SING COLE PORTER AND THE CROONERS’

Location: Parco di Santa Venerdia

A seguire la guida Angela Beccarisi illustrerà le bellezze architettoniche e non solo attraverso una visita del centro storico a partire da Porta San Vito.

Per maggiori informazioni e dettagli riguardanti la visita: 328 3890283

· 20 Luglio LEVERANO- MARINA REI trio live tour 2026

Location: Nuova Area Mercatale

Ore 18:15 raduno in Via Vittorio Veneto per iniziare un tour del centro storico accompagnati dal Dott. Valentino Traversa che illustrerà, tra le varie ricchezze del centro storico, la Torre dell’Orologio. La visita si concluderà nella Nuova Area Mercatale dove avrà luogo il concerto.

Per maggiori informazioni e dettagli riguardanti la visita: 329 9275643

· 22 Luglio ARADEO – JOE BARBIERI solo

Location: Villa Comunale, Viale Nicola Frigino – Aradeo

· 27 Luglio MELENDUGNO – STEFANO FRESI & GIOVANNI GUIDIin LA MUSICA E IL SILENZIO

Location: Roca Vecchia, Area Archeologica – Melendugno

Ore 18:00 visita guidata all’ interno dell’area archeologica a cura di ArcheoRoca. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: www.archeoroca.it

· 28 Luglio MARTANO – BUNGARO

Location: Sito Archeologico di Apigliano

Visita guidata all’interno dell’area archeologica dove si terrà il cocnerto

· 29 Luglio CASTRIGNANO DEI GRECI – DANIELE SEPE QUINTET

Location: Parco Pozzelle, Via Giovanni Boccaccio

Ore 17:45 da Pizza Enrio Berlinguer prenderà il via la visita guidata del centro storico che si concluderà nell’area concerto. Info e dettagli: 339 3400775

· 4 Agosto CARPIGNANO SALENTINO – PAOLO BUONVINO trio

Location: Piazza Duca D’Aosta

Ore 18:00 da Piazza Duca D’Aosta prenderà il via la visita guidata del centro storico che si concluderà nell’ area concerto.

Per maggiori informazioni e dettagli riguardanti la visita: 339 3400775

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER IL PUBBLICO: Per i concerti della sessione ‘TRAMONTI Locomotive’ si consiglia abbigliamento adeguato: scarpe comode, occhiali da sole, magliette di ricambio, asciugamano, plaid o cuscino per sedersi e una lampada/torcia a batterie portatile. Si fa presente che Locomotive non è responsabile di eventuali infortuni e/o danni alle persone e/o cose lungo il tragitto per il raggiungimento del luogo dell’evento.

ALBA LOCOMOTIVE: Casarano incontra Tiromancino

Come ogni anno, il festival gravita intorno all’attesissimo appuntamento con Alba Locomotive, il rito collettivo in cui il Jazz incontra il Pop e la musica accompagna il sorgere del sole sul mare, trasformando l’alba in una scenografia naturale di rara bellezza. Una produzione originale del Locomotive Jazz Festival, con la condirezione artistica di Giuliano Sangiorgi, che quest’anno andrà in scena la notte tra il 30 e il 31 luglio, nella Marina di San Cataldo (Le).

Protagonista dell’edizione 2026 sarà Federico Zampaglione, anima e voce dei Tiromancino, autore capace di attraversare con eleganza il confine tra canzone d’autore, rock d’atmosfera e suggestioni pop. In dialogo con Raffaele Casarano e conalcuni dei più autorevoli musicisti del jazz italiano, Zampaglione offrirà una versione inedita del repertorio dei Tiromancino: dai successi che hanno accompagnato intere generazioni, alle pagine più intime e sorprendenti, ogni canzone intraprenderà un nuovo viaggio sonoro, attraversando i territori del jazz senza perdere la propria identità pop.A completare l’ensemble saranno straordinari virtuosi del jazz italiano: Giovanni Guidi (piano), Andrea Rossetti (synth piano), Gianluca Aceto (basso), Alessandro Monteduro (percussioni), Maurizio Dei Lazzaretti (batteria).

Sarà un incontro inedito tra melodia, improvvisazione e libertà espressiva, sospeso tra la notte che sfuma e la luce del giorno che arriva, un concerto che è insieme spettacolo e celebrazione, in cui jazz, canzone d’autore e paesaggio si fondono in un unico racconto. Il mare diventa palcoscenico, il sole che sorge diventa scenografia e il pubblico parte integrante di un momento irripetibile capace, ogni anno, di rinnovare il proprio incanto.

Le prevendite sono disponibili su Ticketmaster. Tutte le informazioni e i link per l’acquisto dei biglietti sono disponibili sui canali ufficiali del Locomotive Jazz Festival.

LOCOMOTIVE TEATRI

L’articolato cartellone di Locomotive proseguirà anche dopo l’estate con una nuova sessione di appuntamenti indoor nei teatri leccesi, in programma il 27 e 28 novembre e il 10, 11 e 19 dicembre. Nelle stesse giornate torneranno anche i concerti del mattino e gli open act dedicati ai nuovi progetti nati dal percorso Locomotive Giovani 2026. Tutti i dettagli e i nomi che animeranno la sessione invernale saranno annunciati prossimamente.

Possiamo però svelare una piccola anticipazione: sul main stage arriverà Elio che porterà sul palco la sua inconfondibile cifra artistica.

Oltre la musica, l’impegno sociale

Non solo musica,Locomotive Jazz Festival è anche un appuntamento che genera comunità e che crede profondamente nel valore sociale della musica e nella sua capacità di dare voce a realtà che ogni giorno operano al fianco di persone la cui sopravvivenza è minacciata da guerre, povertà e disuguaglianze.Solida più che mai la collaborazione con Medici Senza Frontiere, organizzazione impegnata in contesti di emergenza e crisi umanitaria in tutto il mondo. La presenza di MSF all’interno del Festival conferma la volontà di affiancare alla proposta culturale momenti di sensibilizzazione e riflessione sui temi della solidarietà, dell’umanità e della responsabilità collettiva. Un impegno che trova nella musica e nella cultura strumenti capaci di unire le persone e generare consapevolezza.

“Il Locomotive Jazz Festival – annunciano in una nota ufficiale – è uno spazio in cui musica, cultura e partecipazione diventano occasione di incontro e di condivisione. Per Medici Senza Frontiere essere presenti come partner etico significa poter raccontare le storie e le realtà che incontriamo ogni giorno nei contesti di crisi, ma anche aprire uno spazio di dialogo sui temi dell’accesso alle cure, della solidarietà e della dignità delle persone. Quest’anno la nostra presenza assume un significato ancora più speciale grazie alla nascita del gruppo dei volontari e volontarie di Medici Senza Frontiere a Lecce. Un’esperienza che rafforza il legame con il territorio e dimostra come l’impegno umanitario possa trovare espressione concreta anche attraverso la partecipazione attiva. Come la musica, anche l’azione umanitaria crea connessioni, avvicina persone e prospettive diverse, invitando a guardare oltre i confini e le distanze. Ringraziamo il Locomotive Jazz Festival per aver scelto di coinvolgerci anche quest’anno, contribuendo a diffondere una cultura dell’ascolto, della consapevolezza e dell’umanità”.

Organizzazione medico-umanitaria internazionale indipendente, dal 1971 presta soccorso alle popolazioni in pericolo in oltre 70 paesi del mondo. Fornisce assistenza medica e umanitaria a chi ne ha più bisogno, in contesti di guerra, violenza, epidemie, catastrofi naturali o esclusione dall’accesso alle cure. I team – composti da medici, infermieri, ostetriche, logisti, psicologi e numerosi altri professionisti – operano in contesti spesso estremi, portando cure essenziali, supporto psicologico, interventi chirurgici, vaccinazioni, programmi nutrizionali e di salute mentale, attività di pronto intervento e molto altro. Ogni anno MSF effettua milioni di visite mediche e interviene in centinaia di emergenze in tutto il mondo.

L’Antenna di Lecce, nata quest’anno, è costituita da volontari e volontarie di ogni età, con l’obiettivo di organizzare iniziative di sensibilizzazione e promuovere le attività dell’organizzazione in città e provincia. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere MSF dedicandole parte del proprio tempo.

Prosegue anche la collaborazione con la Fondazione Splendor Fidei, realtà fortemente radicata nel territorio e attiva nella promozione di percorsi di inclusione, conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale. La condivisione di valori e visioni ha consolidato negli anni una sinergia che riconosce nella cultura uno strumento di crescita collettiva, capace di rafforzare il legame tra comunità, identità e territorio.

Tra i partner dell’edizione 2026 figurano inoltre Comune di Lecce, Sangiorgi Edizioni Musicali,Università del Salento, ArtWork e BTM Italia, che cura l’ufficio stampa del Festival, ANCE Lecce,Confindustria,AverCura e quest’anno, per la prima volta, l’Orfeo Jazz di Taranto.

La presentazione ufficiale dell’evento è avvenuta le scorse ore a Palazzo Scarciglia, a Lecce.

Raffaele Casarano: Ogni edizione è un viaggio che nasce dall’incontro tra la musica e i luoghi che la accolgono. Il nostro obiettivo è costruire occasioni di ascolto, scoperta e condivisione.Anche quest’anno abbiamo immaginato un programma capace di attraversare linguaggi diversi, dal jazz alla canzone d’autore, mantenendo vivo lo spirito di ricerca che da sempre caratterizza il Festival. Alba Locomotive rappresenta il momento simbolo di questo percorso offrendo non solo al pubblico, ma anche e soprattutto agli artisti, un’esperienza unica che si traduce in emozione collettiva.Il festival è cresciuto tantissimo ed è a tutti gli effetti una comunità di persone che crede nel valore della cultura, nella forza delle relazioni e nella capacità della musica di generare bellezza, consapevolezza e appartenenza. Questo, a mio avviso, è il patrimonio più importante generato in oltre vent’anni di Locomotive.

Natalino Manno (Prefetto di Lecce):Il Locomotive jazz festival è una delle manifestazioni musicali più importanti non solo a livello regionale ma nazionale. Ringrazio pubblicamente Raffaele Casarano, e tutta la struttura organizzativa, che quest’anno si avvale di importanti collaborazioni come quella con l’Università del Salento, e altri soggetti istituzionali, proprio per riportare la musica nei centri storici della provincia di Lecce. È bella questa visione dinamica che permette di conoscere il territorio attraverso la musica, una musica che abbatte le barriere e che diventa strumento di unità e aggregazione sociale. Il festival inoltre, grazie anche diverse iniziative, riesce ad andare incontro alle esigenze degli ultimi, degli emarginati e dei poveri. Con ”Medici senza Frontiere” e con la sponsorizzazione di iniziative che hanno valenza sociale, la cultura diventa strumento di crescita valoriale.

Maria Gabriella Margiotta (Assessore Attività Produttive Comune di Lecce): Alba Locomotive è un’occasione irrinunciabile e San Cataldo sarà ancora una volta palcoscenico privilegiato. Noi siamo pronti ad accoglierla e a vivere uno spettacolo unico, con il sole che sorge alle spalle degli artisti. Quest’anno ci saranno i Tiromancino, con il leader, Federico Zampaglione e sicuramente sarà un momento di musica di qualità.

Maria Antonietta Aiello (Rettrice Università del Salento):Locomotive Jazz Festival è un’eccellenza di questa terra e l’Università del Salento ne condivide visione, principi e percorso. Da tempo abbiamo avviato una collaborazione non solo per valorizzare il nostro contesto, ma anche per coinvolgere le giovani generazioni, con l’auspicio di trasmettere loro la passione per la cultura, la musica e l’impegno che il Festival rappresenta.