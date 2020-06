SOGLIANO CAVOUR – Il tribunale di Lecce, sezione prima civile, presieduto dalla dottoressa Piera Portaluri (giudice relatore Viviana Mele e giudice Antonio Barbetta), rigetta il ricorso proposto dal Ministero dell’interno nei confronti di Rossella Masciullo (difesa dall’avvocato Donato Sabetta), dell’ex assessore ai servizi sociali Nicola Valentini (difeso dall’avvocato Stefano Valentini), anche lui tirato dentro la vicenda che ha portato al commissariamento senza alcun atto o elemento meritevole di censura civile e penale, e dell’ex sindaco Paolo Solito (difeso dall’avvocato Federico Massa).

Nei confronti dei tre, secondo i giudici amministrativi, manca la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata. Lo scioglimento del Comune di Sogliano è stato l’ultimo atto – dal punto di vista amministrativo – scaturito dall’inchiesta “Contatto” del procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi e dal sostituto Roberta Licci, insieme ai carabinieri di Maglie. L’inchiesta fece molto scalpore perché, insieme ad altre 64 persone, è finito anche l’ex vicesindaco e assessore ai Servizi sociali di Sogliano, Luciano Magnolo, a processo per corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa.



I giudici hanno accolto, con decreto depositato in cancelleria il 19 giugno 2020, il ricorso del Ministero dell’Interno dichiarando l’incandidabilità dell’assessore Luciano Biagio Magnolo: non sarà in candidabile alle elezioni provinciali, regionali, comunali e circoscrizionali. Per quanto riguarda l’ex sindaco Solito invece, i giudici hanno chiarito che non ci sono elementi concreti che possano portare a provvedimenti di esclusione dalla vita politica dell’ex primo cittadino. L’intercettazione a cui fa riferimento il Ministero dell’Interno per metterlo sotto accusa non dà alcuna certezza di un accordo con Luciano Biagio Magnolo, assessore che avrebbe promesso sussidi che non riusciva a dare. Secondo i giudici, l’episodio in sé isolato non assume requisiti di elemento concreto, univoco e rilevante. “Il sindaco esprime la propria fiducia nei confronti dell’assessore senza che vi sia alcuna prova che il Solito fosse a conoscenza dei rapporti del magnolo con l’associazione mafiosa soglianese – spiegano i giudici – Il ministero non è in grado di indicare alcun legame del Solito con esponenti della criminalità organizzata né fonti di prova che possano denotare tali frequentazioni. Non è poi indicata alcuna forma di condizionamento, da parte del Solito, sulla gestione della cosa pubblica secondo i presupposti sopraindicati in punto di incandidabilità. In altre parole l’ex sindaco può essere candidato nuovamente. Per quanto riguarda l’assessore Valentini, l’indicazione del suo nominativo e basata unicamente sul ruolo ricoperto nell’organizzazione del Comune, senza che mai siano indicati né rapporti – sia pure sporadici, isolati, lontani nel tempo- con esponenti della criminalità organizzata né atti che abbiano condizionato, in virtù di tali inesistenti rapporti, il funzionamento della cosa pubblica. In altre parole, non c’è alcuna valutazione specifica sulla persona del Valentini: quindi la dichiarazione di incandidabilità non ha alcuna base logica o giuridica.