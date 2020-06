Sport Puglia da Sud a Nord :“Il calendario dice che la salvezza dipende da noi” Sport Puglia da Sud a Nord :“Il calendario dice che la salvezza dipende da noi” Posted by Corriere Salentino on Tuesday, June 30, 2020

Torna Sport Puglia da Sud a Nord andata e ritorno e lo fa a Sesto San Giovanni, nella pasticceria e yogurteria Mamà assieme al padrone di casa Davide Longo e il trade marketing manager Luca Lomele. Davide e Luca sono stati tra quei salentini che hanno scelto di rimanere in Lombardia nel periodo di quarantena rinunciando a tornare a casa: “Un domenica pomeriggio di fine febbraio ci arrivò un circolare nella quale ci imponevano di chiudere immediatamente.” racconta il proprietario della yogurteria Mama. “E’ stato un periodo pesante. Le giornate erano scandite dal passaggio di elicotteri e ambulanze. Stavi con la speranza che non si fermassero vicino. Era come stare in guerra senza bombe. Ho ancora il magone mentre ne parlo.”.

Si è parlato anche dei giallorossi di mister Liverani che vengono da quattro partite in cui il Lecce ha subito 19 gol, del differente peso tra i quattro gol subiti contro il Milan e i quattro contro la Juventus: “Contro il Milan abbiamo fornito una prestazione scadente quasi per l’intero arco della partita, diversamente contro la Juve abbiamo espresso un bel calcio, soprattutto nel primo tempo. Poi l’espulsione di Lucioni ha condizionato l’intero match.” Ne è certo Luca Lomele che analizzato anche la prossima sfida e il calendario dei giallorossi: “La partita con la Samp è certamente determinante, c’è poco da girarci intorno. MI piace pensare che la nostra salvezza dipenda solo da noi. Il calendario sulla carta ci sorride con tanti scontri diretti e gare con squadre che avranno poco da chiedere al campionato. Starà a noi scendere in campo mettendo in campo le differenti motivazioni.”