LECCE – I ragazzi di Kunstschau a distanza di una settimana hanno messo in cantiere ben due mostre fotografica di rilevanza nazionale: lo ha notato e ribadito anche il sindaco Carlo Salvemini in occasione della conferenza stampa di presentazione de “L’Aria del Tempo”, l’esposizione fotografica di Massimo Sestini, aperta al pubblico dallo scorso giovedì 2 luglio.

Considerato tra i più grandi interpreti della nuova fotografia del reportage, audace nella cattura di immagini estreme, colte sul punto di massimo acume espressivo e drammatico, Sestini ha un lungo passato nella fotografia che è passato anche per lo scoop giornalistico ed è approdato nel 2015 alla vittoria del World Press Photo nella sezione General News: a bordo della Fregata Bergamini, Sestini assiste alle operazioni di salvataggio Mare Nostrum, al largo delle coste libiche; dopo dodici giorni di tempesta, riesce a riprendere dall’elicottero un barcone alla deriva con un carico di 500 migranti, poi tratti in salvo. È uno scatto che attraversa il mondo e dimostra la grande sensibilità e forza estetica della sua fotografia.

Da questo Premio parte la sua ricerca con il progetto “Where Are You”: nel corso del quinquennio successivo rintraccerà e fotograferà una decina dei migranti che erano su quella barca, ritratti nella loro vita definitiva, in giro per l’Europa, realizzando un documentario con National Geographic e trasmesso in tutto il mondo.

Il progetto espositivo a Lecce, a cura di Kunstschau in collaborazione con RTI Theutra – Oasimed, presenta 40 fotografie di grande e medio formato che raccontano pezzi di storia del nostro Paese, attraverso punti di osservazione inediti e inaccessibili, come quelli espressi nell’altezza vertiginosa dell’ascesa verticale.

La strage di Capaci, l’affondamento della Costa Concordia all’isola del Giglio, le spiagge affollate e i più sconfinati deserti: la mostra rappresenta il proseguimento naturale di un omonimo progetto editoriale del 2018, un fotolibro edito da Contrasto Books che ripercorre quarant’anni di storia italiana esclusivamente con una serie di incredibili visioni aeree la cui unica regola è l’assenza di limiti o barriere.

Sestini è autore di immagini di personaggi famosi che sono rimaste nell’immaginario collettivo: da Carlo d’Inghilterra fotografato a Recanati mentre dipinge un acquerello, a Licio Gelli ripreso a Ginevra mentre è portato in carcere appena costituitosi dopo la fuga in Argentina, all’attentato al Rapido 904 nella galleria di San Benedetto Val di Sambro. Ma anche gli scatti aerei del Giubileo, degli scontri al G8 di Genova, dei funerali di papa Giovanni II. Inizia anche una lunga stagione di ritrattista: inviato dai principali magazine italiani e internazionali, fotografa in esclusiva i principali esponenti di politica, cultura, imprenditoria e spettacolo. Dal 2007 Sestini inizia a collaborare con varie istituzioni.

La mostra sarà visitabile dal 2 luglio al 30 settembre 2020, tutti i giorni, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

L’accesso alla mostra sarà contingentato in osservanza delle misure adottate dal governo italiano in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.