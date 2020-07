Avvocatessa bersagliata da lettere offensive, pedinata e vittima di sabotaggi al pc: indagata amica

TAURISANO (Lecce) – Perseguitata, offesa e denigrata per mesi. È l’incubo vissuto da un’avvocatessa di 40 anni residente in un comune del Basso Salento. La sua vita non è più la stessa. Ha paura di uscire, di condividere momenti di socialità e persino di salire macchina. Perché, da tempo, è finita nel mirino di uno stalker. Anzi di una stalker come racconta un’indagine avviata di recente dagli agenti del Commissariato di Taurisano (diretti dal vicequestore Salvatore Federico) sfociata in una perquisizione in casa di una 45enne di Taurisano, con precedenti penali per medesimi reati.

Nei giorni scorsi i poliziotti hanno bussato alla sua abitazione per sequestrare telefonino e computer e il sequestro, nei giorni scorsi, è stato confermato dal Tribunale del Riesame a cui si era rivolta la difesa della donna (rappresentata dall’avvocato Luca Puce). Ancora troppo il materiale da vagliare. Ancora troppo presto per accertare con precisione che l’estensore di messaggi, intimidazioni e minacce nei confronti di un’avvocatessa stimata e ben voluta sia effettivamente la donna ora indagata in un fascicolo coordinato dal pubblico ministero Luigi Mastroniani (in forza al pool di magistrati che si occupano di reati contro la persona).

Gli indizi, però, portano dritti dritti a questa donna che, per mesi, ha lavorato nello stesso stabile della professionista. E tra le due donne era anche nata una sincera amicizia. L’avvocatessa, in particolare, si sarebbe prodigata in parecchie circostanze per dare consigli e suggerimenti alla donna dal carattere problematico e difficile impelagata in storie d’amore sempre molto tormentate. Spinta da una grande generosità, l’avvocatessa l’avrebbe accolta nella sua abitazione, facendola entrare nel suo circuito di amicizie.

Lo strappo tra le due si sarebbe consumato di lì a breve. In particolare nel periodo in cui la professionista è entrata in maternità (che l’avvocatessa avrebbe voluto vivere e condividere con il marito e i propri familiari). Un clima di serenità solo apparente incrinato dalle continue incursione dell’amica nella vita privata dell’avvocatessa responsabile, a dire della 45enne, di averla abbandonata. Una prima incursione si è concretizzata il 6 settembre nello studio della professionista. Entrò l'”amica”. E non fu di certo una visita di cortesia. La minacciò, la offese e le lanciò un ciondolo con le iniziali del suo nome che l’avvocatessa le aveva regalato anni prima.

Dopo quell’incursione la vita della penalista è stata letteralmente stravolta da una serie di eventi che ne hanno inevitabilmente condizionato la stabilità. Intimidazioni, minacce, insinuazioni, allusioni. Tutti fatti pesantissimi e che per la tempistica con cui sono maturati lascerebbero pensare ad un coinvolgimento della 45enne. Da ottobre dello scorso anno sarebbe stata bersagliata da lettere minatorie e diffamatorie. Un clima sempre più inquietante. Il menage familiare sarebbe stato messo seriamente a dura prova. L’avvocatessa ha iniziato ad accusare i primi contraccolpi ricevendo comunque, sempre e ad oltranza, la comprensione e la solidarietà del marito e di tutta la sua famiglia. Le intimidazioni, però, sarebbero proseguite: telefonate anonime, tentativi di accedere all’account della posta elettronica che l’avvocatessa utilizzava quasi esclusivamente nell’ambito dell’attività professionale; un cd audio contenente lo stralcio di alcune conversazioni telefoniche, risalenti a circa 3-4 anni fa, sapientemente ritagliate e modificate al solo fine di danneggiare la professionista.

Durante il periodo di Pasqua, in pieno lockdown a causa del Covid-19, hanno avuto inizio i pedinamenti: il 10 aprile e il 22 maggio, in particolare. Nel frattempo continuavano a verificarsi altri spiacevoli episodi: messaggi ricevuti sull’applicazione whatsapp da un numero con profilo un giovane uomo che ha provato a contattare l’avvocatessa inviandole un file fotografico. E il 23 maggio un’altra lettera questa volta indirizzata presso il domicilio dell’avvocatessa con cui veniva accusata di offendere la memoria del padre passato a miglior vita anni prima.

Cattiverie, dispetti. in una parola: persecuzione ossessiva. Pericolosa e subdola. E l’avvocatessa non vive più tranquilla. Riceve i clienti evitando di rimanere da sola in studio e teme per la propria vita e per quella dei propri cari. La denuncia e l’apertura di un fascicolo, si spera, possa porre un freno a questa donna che da amica si sarebbe trasformata in una stalker senza scrupoli.