Circa mille persone alla serata inaugurale del “Maestrale”, la polizia chiude il locale per 5 giorni

OTRANTO (Lecce) – Troppa gente per l’inaugurazione del “Maestrale” di Otranto e la polizia chiude il noto locale per cinque giorni per violazioni delle normative anticovid.

Il blitz dei poliziotti è scattato nel corso della serata inaugurale del chiosco-bar idruntino, tenutasi nell’ultimo weekend. Punto di attrazione storica della cittadina idruntina, catalizzatore della movida estiva, all’interno del locale e nelle sue immediate vicinanze – stando alle stime della polizia – c’erano circa mille persone assembrate in tutta l’area destinata all’attività commerciale e, senza soluzione di continuità, anche sull’area del molo Santi Martiri, dove è situata la struttura.

Contattati i titolari e constatato insieme a loro l’affollamento, gli agenti del commissariato di Otranto si sono limitati a cristallizzare il momento del controllo con alcune foto, senza però sgombrare il locale poiché la moltitudine di persone si assembrava anche a ridosso delle parti del molo più prospicenti al mare e quindi non era possibile procedere in sicurezza.

Per i titolari del “Maestrale”, che stando a quanto acceratto non si sarebbero attenuti alle misure adottate per contrastare e contenere il contagio da Covid-19, sono scattate delle sanzioni amministrative. Oltre alla sanzione, però, il commissariato ha ritenuto di disporre la misura cautelare immediata della chiusura provvisoria del locale per 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. La Prefettura di Lecce, però, sta valutando l’opportunità di prolungare il periodo di chiusura del locale.