Con la scusa del gioco al dottore molesta sessualmente la cugina di 5 anni, minore rischia il processo

TAURISANO (Lecce) – “Spogliati che ci tocchiamo con la scusa del gioco del dottore”. Un gioco sfociato in molestie sulla cuginetta all’epoca dei fatti di soli 5 anni. E un 17enne di Taurisano rischia ora di finire sotto processo con l’accusa di atti sessuali con minorenne. Il pubblico ministero del Tribunale per i Minori, Anna Carbonara, ha infatti avanzato richiesta di rinvio a giudizio a carico del minorenne. L’udienza preliminare è fissata per ottobre davanti al gup Aristodemo Ingusci.

Un “gioco” raccontato dalla ragazzina alla madre a cui la minore ha confidato il segreto dando il via alle indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Taurisano. I fatti si sarebbero consumati in casa della nonna dove la bimba si era recata per stare vicino all’anziana parente in un periodo di convalescenza nel luglio del 2017 e nel periodo delle festività natalizie dell’anno successivo. Con il cugino più grande si sarebbe appartata in camera. Si sarebbero stesi sul letto e con la scusa del gioco del dottore il cugino più grande si sarebbe denudato chiedendo di farsi toccare. Poi avrebbe palpeggiato la cuginetta.

Infine sarebbero andati in bagno per lavarsi le mani mentre il ragazzino si sarebbe rassicurato che quell’incontro sarebbe rimasto un loro segreto. Rimasto tale solo per poco, però. Dopo le confidenze alla madre e un consulto con una psicologa i genitori si sono rivolti ad un equipe di specialisti. A quel punto è stata inoltrata una segnalazione al Tribunale nei confronti del ragazzino iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di atti sessuali con minorenne.

Accusa confermata dalla cuginetta nel corso dell’incidente probatorio che si è celebrato nei mesi scorsi presso la Procura dei Minori. Lucida e senza tradire alcuna titubanza ricostruì gli episodi davanti al gip Ada Colluto e al pm Anna Carbonara (titolare del fascicolo). E non volle fare pace con il cugino più grande. D’altronde la piccola è seguita da tempo da un equipe di specialisti per superare il trauma con un percorso terapeutico ad hoc, costantemente seguita dai suoi genitori.

Il cugino avrebbe anche avuto la possibilità di fornire la propria versione. Convocato in Commissariato, nel corso delle indagini, preferì avvalersi della facoltà di non rispondere. Eppure il suo avvocato, il legale Luigi Pennetta, è convinto che si sia trattato di un gioco tra ragazzi e che il giovane, sempre secondo la difesa, era minore di 14 anni e quindi non imputabile nel periodo in cui si sarebbero consumati i fatti. I genitori della ragazzina sono assistiti dall’avvocato Valeria Caroli. Non potranno costituirsi parte civile perché nei processi a carico di minorenni non è prevista la costituzione delle persone offese e di chi le rappresenta.