Costringeva la compagna ad avere incontri intimi con i suoi amici: indagato per violenza sessuale

GALATINA (Lecce) – Dopo la sentenza arriva una nuova accusa per il cittadino nigeriano condannato a 5 anni di reclusione per aver obbligato la compagna a consumare rapporti con alcuni suoi amici. Il giudice monocratico Annalisa De Benedictis, nel dispositivo con cui ha condannato a 5 anni di reclusione l’uomo ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per contestare l’accusa di violenza sessuale in concorso con altri soggetti che avrebbero intrattenuto rapporti con la donna (difesa dall’avvocato Angelo Vetrugno).

L’orientamento del giudice è maturato al termine dell’istruttoria e, alla luce delle varie testimonianze acquisite, il Tribunale ha ritenuto doveroso approfondire un filone che finora non era stato interessato dall’inchiesta e dal processo poi. Secondo le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di Galatina, l’uomo avrebbe offerto la propria donna (originaria di Galatina) ad alcuni suoi connazionali almeno due volte al mese. E se la compagna si opponeva veniva presa con la forza

Un clima di autentico terrore instaurato in casa tanto che la donna è stata costretta al collocamento in un centro antiviolenza al culmine di una lunga serie di abusi, sevizie e maltrattamenti. Ora, però, la giustizia pare aver consegnato il conto definitivo al suo aguzzino.