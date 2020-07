Covid, ricoverati un albanese e un uomo di Carpignano. Tre nuovi casi sintomatici: c’è un altro brasiliano

PUGLIA – Oggi, giovedi 23 luglio 2020, il bollettino epidemiologico registra tre dei casi annunciati ieri sera (in anteprima sul Corrieresalentino): sono stati registrati 2458 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati individuati 9 casi positivi. Ecco i numeri di oggi, che però si riferiscono a risultati ottenuti nelle scorse ore: 3 nella provincia di Bari; 3 nella provincia di Lecce; 1 nella provincia di Brindisi; 1 in quella di Foggia; 1 fuori regione. A San Cesario è stata scoperta una donna positiva al SARS-CoV-2 (moglie dell’albanese ricoverato con gravi problemi respiratori), a Carpignano un uomo del ‘55 (di cui vi abbiamo parlato ieri). C’è anche un brasiliano positivo, che però non fa parte della famiglia brasiliana di Copertino che ha contratto il covid al ritorno dal paese di origine. La notizia positiva è che non sono stati registrati decessi. Ma preoccupa il fatto che i tre nuovi casi sono tutti sintomatici: l’albanese e l’uomo di Carpignano sono stati ricoverati in gravi condizioni in ospedale ed è sintomatico anche il brasiliano. L’ultima risultata positiva, in ordine cronologico, è la moglie di uno degli albanesi contagiati nei giorni scorsi.

Le notizie sulla diffusione del SARS-CoV-2 che abbiamo dato, come sempre, in anteprima vengono confermate non solo dall’Asl, ma anche dalla mappa epidemiologica della protezione civile, che segnala un cambio di colore a Carpignano e San Cesario (che diventa rosa). Salice Salentino e Lizzanello, invece, attualmente non hanno più positivi (colorazione bianca).

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 223789 test.

3952 sono i pazienti guariti.

64 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4565 così suddivisi:

1.500 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

670 nella Provincia di Brindisi

1.172 nella Provincia di Foggia;

530 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

30 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

LE RASSICURAZIONI DEL PROFESSOR LOPALCO, RESPONSABILE TASK FORCE PUGLIESE

“L’attenta e puntuale attività di sorveglianza ha consentito di individuare nuovi casi positivi che riguardano principalmente cittadini stranieri o provenienti da fuori regione in arrivo in Puglia, sottoposti a screening sia per la provenienza che per i contatti stretti con altri casi – spiega il prof. Pier Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia – I dipartimenti di prevenzione delle Asl sono al lavoro per tenere sotto controllo le catene di contagio”.