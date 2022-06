Energia elettrica a sbafo per quattro anni per un ammanco di 170mila euro: arrestato titolare agriturismo

TAURISANO (Lecce) – Per quattro anni avrebbe scroccato energia elettrica per il proprio agriturismo sfruttando un allaccio abusivo con un ammanco nelle casse dell’Enel quantificato in 170mila euro. Come raccontiamo in anteprima, Rocco Toma, 59enne di Taurisano, titolare del ristorante “Masseria Grande”, è finito nei guai dopo un sopralluogo dei carabinieri confinato ai domiciliari con l’accusa di furto aggravato. In giornata l’arresto è stato convalidato ma la misura è stata alleggerita con l’obbligo di presentazione ai carabinieri e il processo per direttissima si concluderà lunedì.

Risale a ieri, invece, il sopralluogo dei carabinieri. I militari della stazione di Taurisano si sono presentati nell’agriturismo, immerso nelle campagne salentina a 3 chilometri dal centro abitato di Taurisano, insieme al personale della società “E-Distribuzione” effettuando così l’inattesa scoperta. Sul posto, infatti, è stato riscontrato un allaccio abusivo di energia elettrica con un by-pass del contatore realizzato su un cavo trifase per alimentare il contatore Enel mediante quattro morsetti a perforazione (tre fasi e un neutro) nascosto in una piccola nicchia alle spalle del contatore. Per apporre i morsetti di derivazione e creare una diversa rete di alimentazione abusiva erano stati danneggiati i cavi elettrici. Il contatore era intestato al padre defunto e dai controlli eseguiti sarebbe risultato che 60 kw di di potenza sarebbero stati sottratti tramite by pass sin dal 2016 stimando l’ammanco in circa 170mila euro.

Link Sponsorizzato

In giornata l’imputato è comparso davanti al giudice monocratico Silvia Saracino per il processo per direttissima. Toma ha negato gli addebiti riferendo che si trattava di un contatore intestato al padre che lui non ha mai utilizzato; semmai la manomissione si dovrebbe ricondurre all’Enel. L’arresto è stato convalidato. Per il giudice sussistono le esigenze cautelari certificate dal fatto che il titolare dell’agriturismo avrebbe agito senza alcuna remora per determinare un ammanco di 170mila euro. La misura dei domiciliari, richiesta dal pubblico ministero Alessandro Prontera, è stata alleggerita con l’obbligo di presentazione presso la stazione dei carabinieri di Taurisano ogni giorno.