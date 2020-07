“Fumi nocivi e odori nauseabondi”: sotto sequestro centrale a biomasse

CASTIGLIONE (Lecce) – Finisce sotto sequestro la centrale a biomasse della società Tagliaferro sull’Andrano-Tricase nei pressi della frazione di Castiglione per presunti reati ambientali. I sigilli sono stati apposti questa mattina dai carabinieri del Noe di Lecce che hanno eseguito un provvedimento a firma del gip Edoardo D’Ambrosio e richiesto dal pubblico ministero Alberto Santacatterina. Il decreto di sequestro preventivo concede ai proprietari della centrale di svuotare e mantenere in sicurezza l’impianto senza però poterlo utilizzare. Stop dunque all’attività di smaltimento e lavorazione dei liquami avviata nell’estate del 2018. Una battaglia prima civile e poi giudiziaria avviata da un comitato di una novantina di cittadini che, nell’aprile dello scorso anno, avevano presentato una dettagliata denuncia-querela con l’avvocato Francesca Erroi per segnalare una serie di presunte irregolarità confluite in un decreto di sequestro eseguito nelle scorse ore.

I querelanti hanno denunciato l’impatto ambientale della centrale sull’intero territorio in considerazione di una valutazione nota ai più: biomasse vengono considerate anche materiali altamente inquinanti. Tutte le biomasse bruciate liberano in atmosfera quantità enormi di sostanze altamente inquinanti che per ricaduta vanno ad inquinare l’ambiente e in particolare i terreni agricoli, oltre a formare ulteriori aggregazioni chimiche inquinanti che vanno a depositarsi anche nei polmoni di animali e umani. A temperature elevate, fino ad 800° C, gli impianti liberano fumi con molte sostanze inorganiche che volatizzano per poi ricombinarsi sotto forma di polveri sottili ovvero di particolato.

A causa del cattivo odore che ha pervaso il territorio per mesi il centro abitato di Castiglione di Andrano, i querelanti hanno chiesto lumi al Sindaco di Tricase, Carlo Chiuri (dimissionario da alcune settimane), e al primo cittadino di Andrano, Mario Accoto, senza ricevere le risposte che attendevano di avere. Non contenti, visto l’odore di liquami, ovvero di fogna, a turno, i cittadini si sono presentati nei pressi dell’attività dei Tagliaferro constatando un’attività di carico e scarico delle vasche in cemento armato riempite di liquame, di dubbia provenienza, poi svuotate con i reflui versati in una campagna limitrofa.

I dubbi sono stati sollevati, in particolare, su un potenziale inquinamento dell’aria, del sottosuolo e della falda acquifera, che avrebbe costretto gli abitanti di Castiglione di Andrano a subire la diffusione di fumi e sostanze nocive per la salute. E l’attività della centrale avrebbe alterato il micro-clima, in quanto nella zona interessata vi è un’alta produzione di calore che provoca l’alterazione dei luoghi e di un’area Sic come il Bosco Macchia di Ponente) di interesse europeo, situata a soli 500 metri dalla centrale ora finita sotto sequestro per presunti reati ambientali.