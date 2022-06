Graziano Cesari: il Verona lotterà fino alla fine. Sticchi Damiani, un vero signore

Puntata da non perdere per l’ultima di campionato del Lecce. Ospiti di Sport Puglia, in studio, col direttore editoriale del Corriere Salentino, Flavio De Marco, il giornalista Antonio Bartolomucci e Antonio Faraco, Presidente Provinciale della Uisp. In collegamento due personaggi che si sono espressi sulla gara Verona-Genoa e sul pericolo, per i giallorossi, di un “biscotto” ai danni dei salentini.

Pierandrea Fanigliulo ha intervistato Graziano Cesari, ex arbitro internazionale e opinionista della trasmissione Tiki Taka e l’ex Vicedirettore di Sport Mediaset Giorgio Terruzzi.

Uno Sport Puglia ricco di analisi per l’ultima battaglia del Lecce in casa, nel campionato corrente.

