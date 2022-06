Intimazione di pagamento di 11mila euro: Tribunale di Lecce dà ragione ad un contribuente e annulla cartella

COLLEPASSO (Lecce) – Si è visto recapitare un’intimazione di pagamento, con cui l’ufficio riscossione dell’Agenzia delle Entrate gli richiedeva il pagamento per circa 11mila euro per delle infrazioni risalenti al 2007 a cui aveva fatto seguito la notifica della cartella esattoriale nel 2012. Il contribuente di Collepasso aveva non poche difficoltà a ricordare a che cosa si riferissero le pretese avanzate dalla Agenzia delle Entrate e ha così deciso di rivolgersi al proprio legale di fiducia, l’avvocato Francesco Polo.

Il professionista ha impugnato l’intimazione di pagamento chiedendone l’annullamento, eccependo vizi formali e sostanziali e preliminarmente a tutto la intervenuta prescrizione delle somme richieste. Da par suo, la Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio opponendosi alle richieste del contribuente ed insistendo per ottenere il pagamento delle somme. Il Tribunale di Lecce ha accolto tuttavia le tesi dell’avvocato Polo annullando totalmente l’intimazione di pagamento e la presupposta cartella esattoriale, proprio sulla base della intervenuta prescrizione. L’agenzia delle entrate aveva sostenuto che si applicava il termine decennale di prescrizione, sicché lo stesso non era ancora decorso e che in ogni caso era stata interrotto. Per questo la notifica era da ritenersi tempestiva.

La difesa ha invece argomentato con successo che la cartella esattoriale non può dirsi atto processuale e quindi non essendo equiparabile ad una sentenza secondo quanto riportato dalle più recenti pronunce della Cassazione, il termine da applicare fosse quello quinquennale.