Presunti abusi sul figliastro: una volta scoperto patrigno voleva togliersi la vita con la moglie e il ragazzo

MONTERONI (Lecce) – Emergono dettagli raccapriccianti nell’ordinanza sui presunti abusi su un uomo di mezza età ai danni del figliastro disabile. La custodia cautelare viene motivata dal gip con la sussistenza delle esigenze cautelari.

A parere del gip ci sarebbe l’elevata e concreta possibilità che l’indagato intimorisca la persona offesa come peraltro già fatto nei suoi confronti e lo induca a ritrattare; carcere per l’attitudine dell’indagato di inquinare il materiale probatorio come dimostrato dalla cancellazione dei dati nei propri dispositivi informatici e dalla mancanza di resipiscenza che ha portato l’indagato a diffondere le immagini sugli abusi sul figliastro disabile.

Link Sponsorizzato

In più potrebbe individuare un’altra vittima vulnerabile con cui assecondare i propri bisogni di natura sessuale. Infine avrebbe dichiarato l’intenzione di togliersi la vita insieme alla moglie e al figliastro, aspetto forse il più inquietante di tutti. L’indagato, sottolinea il gip, potrebbe adescare altri minori o soggetti incapaci a reiterare le condotte per le quali è stato posto in carcere.