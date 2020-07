Pretende che una collega visiti prima un suo paziente e l’aggredisce: indagato un primario

GALATINA (Lecce) – Una lite in corsia finisce in Procura e un primario di un reparto dell’ospedale “Santa Caterina Novella di Galatina” è ora indagato. Il professionista è stato raggiunto da un avviso di chiusa inchiesta (preludio ad una richiesta di rinvio a giudizio) a firma del pubblico ministero Massimiliano Carducci. Le accuse: violenza privata e lesioni personali aggravate di aver commesso il fatto con abuso di potere alla funzione di medico in servizio presso una pubblica struttura ospedaliera e con violazione dei doveri inerenti.

L’episodio sfociato in un’inchiesta penale risale al 21 novembre dello scorso. Per ricostruire quanto accaduto, al momento, c’è solo la denuncia della persona offesa. Il primario avrebbe costretto una sua collega in servizio presso il pronto soccorso ad occuparsi con priorità di un “suo” paziente assumendo, a dire della Procura, un comportamento aggressivo e prepotente.

In particolare dopo averla contattata telefonicamente dal suo reparto il primario avrebbe aggredito la dottoressa verbalmente dicendole con toni perentori: “Ma insomma, quando mi ricoveri il paziente?” ed alla risposta della collega: “Sto procedendo con la consulenza che hai richiesto” l’avrebbe incalzata: “Ma quale consulenza, il paziente va ricoverato subito, se non vuoi pagare le conseguenze” nonché: “Adesso scendo e ti sistemo io”.

Giunto in pronto soccorso avrebbe iniziato ad offenderla: “Chi ti ha dato la laurea? Chi ti fa lavorare qui? Chi ti fa stare qua?” occupando la sua postazione lavoro e del pc impedendole di muoversi e imprecando nei suoi confronti con parole offensive. Subito dopo si sarebbe consumata un’aggressione fisica. Il primario le avrebbe dapprima rifilato uno spintone per poi metterle entrambe le mani al collo. Un’aggressione con strascichi di natura fisica per la dottoressa che riportò una crisi ipertensiva, cefalea, vertigini” giudicate guaribili in 7 giorni nonché sopravvenuti stati d’ansia, stress e disturbi del sonno con un’incapacità a svolgere alle ordinarie occupazioni per 40 giorni.

Dopo la denuncia della dottoressa gli agenti del Commissariato di Galatina hanno avviato le indagini. Il primario non è stato sentito per raccogliere la sua versione ma la ricostruzione di parte che circola è che i fatti non si siano sviluppati così come riportati nell’avviso.