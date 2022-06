“Può ancora mantenere i contatti con il suo clan”: carcere duro per altri due anni per un boss leccese

LECCE – Carcere duro per altri due anni per il boss leccese Totò Rizzo. Il Ministro della Giustizia ha prorogato fino al 2022 il regime del 41 bis per il 67enne sempre detenuto nel carcere de L’Aquila. “Può ancora mantenere i contatti e dirigere il gruppo a lui riconducibile che da Lecce arriva fino a Cavallino, Calimera e Lizzanello”, secondo il Dicastero sulla scorta delle indicazioni fornite dai consueti report stilati ogni sei mesi dalla Dda. Totò Rizzo sarebbe ancora pericoloso e in grado di cementare quella frangia della Scu leccese che per anni avrebbe gestito gli affari illeciti nel capoluogo salentino e in altri comuni della provincia.

Rizzo è detenuto al 41 bis da maggio del 2014 sempre nel carcere del capoluogo abruzzese dopo che la condanna a 9 anni di reclusione nel processo scaturito dall’operazione “Augusta” è diventata definitiva. Nelle carte di quell’inchiesta antimafia Rizzo sarebbe stato al vertice di un omonimo clan con un ruolo direttivo. E, in virtù del suo pedigree criminale, il Ministero della Giustizia ha ritenuto di dovergli riservare il trattamento che solitamente viene riservato ai boss più pericolosi in circolazione sull’intero territorio nazionale. Con evidenti drastiche riduzioni dei contatti con i propri familiari per evitare di fornire, eventualmente, ai presunti sodali liberi ambasciate su come muoversi e agire.

D’altronde nel 2011, proprio grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Giuseppe Manna e Alessandro Verardi, sarebbe emerso un accordo con Rizzo per fondare una nuova cellula mafiosa che potesse svilupparsi nei territori già di competenza di Totò Rizzo. Accendendo di fatto un campanello d’allarme tra gli inquirenti, Eppure, ed è questo il nerbo del reclamo proposto dagli avvocati difensori Luigi Rella e Paolo Cantelmo dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Roma (competente per questi ricorsi), il nome di Rizzo non compare nell’ultima operazione antimafia ribattezzata “Final Blow”. Nonostante vengano contestati a tanti indagati residenti in provincia di Lecce reati anche molto gravi residenti in provincia di Lecce e nei paesi di presunta appartenenza all’ergastolano non viene mossa alcuna accusa.

Pertanto, dunque, a parere della difesa, non si ravvisano i presupposti per ipotizzare che Rizzo mantenga ancora oggi i contatti con il suo vecchio presunto clan e continui a dirigere il gruppo che, per anni, avrebbe allungato i tentacoli su Lecce città e su diversi comuni salentini.