“Ricoverata per un’occlusione intestinale contrae il Coronavirus da un’altra paziente e muore”, aperta indagine

COPERTINO (Lecce) – Al via gli accertamenti nell’inchiesta sulla morte di Rita Montefrancesco, una 73enne di Copertino, deceduta il 4 marzo per aver contratto il Coronavirus da un’altra paziente in ospedale stando a quanto denunciato dai familiari. Il pubblico ministero Paola Guglielmi ha dato incarico al medico legale Roberto Vaglio di effettuare una perizia di scienza spulciando l’intera documentazione acquisita dai carabinieri della Tenenza di Copertino. Gli inquirenti hanno così rotto gli indugi dopo mesi di attesa per comprendere se e quali responsabilità si possano effettivamente contestare al personale sanitario che ha tenuto in cura l’anziana.

Per ora, per ricostruire l’intera vicenda (su cui è doveroso precisare i parenti della vittima chiedono solo di conoscere la verità), ci si avvale della denuncia dei familiari dell’anziana. In particolare del figlio. L’uomo, assistito dall’avvocato Anna Inguscio, ha ripercorso gli ultimi giorni di vita della madre. L’anziana sarebbe stata ricoverata il 24 febbraio scorso per un’occlusione intestinale presso il reparto di Medicina del nosocomio dell’ospedale “San Giuseppe” di Copertino per risolvere tale sua problematica e per essere pertanto sottoposta alle cure necessarie. Tali cure avrebbero avuto una durata di tre giorni e avrebbero portato ad un netto miglioramento delle condizioni di salute della degente. Il 2 marzo sarebbe stata anche sottoposta ad una Tac di controllo che avrebbe confermato un significativo miglioramento delle condizioni di salute. I medici avrebbero comunicato ai familiari che da lì a poco la loro congiunta sarebbe stata dimessa. Il 4 marzo, in piena pandemia da Coronavirus, sarebbe entrata in reparto una signora di Veglie con una grossa crisi respiratoria e allettata nella stanza dove era degente proprio la Montefrancesco.

Preoccupati per i sintomi che l’anziana presentava, i familiari della Montefrancesco avrebbero anche chiesto di trasferirla incassando un rifiuto e invitati dai medici a calmarsi per non disturbare gli altri pazienti. Quella stessa sera un operatore sociosanitario avrebbe raccomandato a tutti i familiari di stare lontano dalla stanza. Il 6 marzo la paziente di Veglie è stata trasferita all’ospedale “Vito Fazzi” perché affetta da Coronoavirus poi deceduta. Ventiquattro ore dopo, la Montefrancesco, a causa della febbre alta, è stata sottoposta al tampone del Coronavirus risultando positiva con l’esito comunicato il 9 marzo. Il giorno dopo l’anziana sarebbe stata trasferita nel reparto di malattie infettive del “Vito Fazzi” dove, intorno alle 19 dl giorno dopo, è deceduta a causa del Coronavirus contratto, a dire dei familiari, nell’ospedale di Copertino. Saranno ora gli accertamenti della Procura a stabilire se dietro il decesso dell’anziana ci sia un caso di malasanità.