Sorpreso a cedere una dose di eroina ad una ragazza, in casa nascondeva altra droga: condannato 38enne

UGENTO (Lecce) – Gli agenti lo sorpresero con le mani nel sacco mentre cedeva ad un cliente una dose di eroina. Con la successiva perquisizione in casa spuntarono altre venti dosi sempre della stessa sostanza. Nelle scorse ore Emanuele Ponzetta, 38enne di Ugento, ha patteggiato 1 anno e 8 mesi di reclusione (in continuazione sia per la cessione che per la detenzione dello stupefacente) davanti al gup Michele Toriello che ha riqualificato il reato nell’ipotesi del piccolo spaccio.

Il giudice ha così dato l’avallo alla pena concordata dall’avvocato difensore Luca Puce con il pubblico ministero Giorgia Villa. L’uomo, subito dopo la sentenza, è stato scarcerato. Ai domiciliari Ponzetta finì il 7 febbraio scorso arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Commissariato di Taurisano.

L’uomo venne sorpreso mentre consegnava una una bustina contenente mezzo grammo di eroina ad un cliente. La successiva perquisizione domiciliare, come detto, consentì di ritrovare ulteriori 27 grammi di eroina (suddivisi in 20 dosi) oltre a un bilancino di precisione, soldi e materiale per confezionare lo stupefacente. E per il 38enne scattarono i domiciliari revocati nelle scorse ore dopo la sentenza di patteggiamento.