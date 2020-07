Speciale Sport Puglia con le interviste video ad Antonio Baglivo Ds del Ct Maglie ed il Vicepresidente del Ct Maglie Mario Coppola.

Intenso weekend per il CT Maglie quello appena trascorso che ha visto impegnate tre sue squadre in diversi campionati: A1, B e D1.

Parte in salita per i salentini il massimo campionato di A1 che si sono dovuti arrendere, per 5 a 1, ad un forte Sassuolo che, ben consapevole delle forze magliesi ha schierato il fortissimo spagnolo Roberto Carballes Baena (Top 100 ATP e 1.6) ed Enrico Dalla Valle (420 ATP e 2.1). Il Sassuolo ha inoltre schierato Michele Vianello e Federico Bondioli, tra i più promettenti Under 16 italiani e già vincitore a Maglie del Torneo Under 12 nel 2017.

Il CT Maglie ha schierato Geoffrey Blancaneaux, Erik Crepaldi, Francesco Garzelli e Lorenzo Lorusso.

I risultati: Vianello – Garzelli 6-0 2-6 10-6, Dalla Valle – Crepaldi 7-5 7(7)-6(1), Bondioli – Lorusso 7(7)-6(5) 7(10)-6(8), Carballes – Blancaneaux 6-2 6-3. Nei doppi Crepaldi Garzelli – Vianello Bondioli 3-6 6-1 10-5, Carballes Dalla Valle – Blancaneaux Lorusso 6-2 6-0.

Dai risultati si nota l’equilibrio delle forze in campo con la maggior parte dei risultati decisi dalla lotteria dei tie break, E’ bastato veramente poco per non capovolgere il risultato a favore dei salentini.

In serie B il CT Maglie ha pareggiato contro il TC Trani che ha schierato in campo Mauro De Maio, Giorgio Portaluri, Giuseppe De Camelis e Alessandro Veneziani. I magiesi hanno schierato Jelle Sels, Daniel Bagnolini, Mattia Leo e Silvio Mencaglia.

I risultati: Sels – De Maio 7(7)-6(5) 6-2, De Camelis – Leo 6-1 6-1, Mencaglia – Veneziani 6-2 7-5, Portaluri – Bagnolini 5-7 6-3 10-3. Nei doppi Sels Mencaglia – Portaluri Veneziani 4-6 6-3 10-8, De Maio De Camelis – Leo Bagnolini 6-2 6-3.

Prologo della giornata il campionato D1 femminile che ha visto le ragazze magliesi superare il CT Taranto per 3 a 0. La squadra, capitanata da Carola Liaci, è composta da Asia Pellegrino, Ginevra Puce, Silvia Romano, Elena Luceri, Emily Di Giannantonio e Angelica Nocco. La vittoria ha ipotecato l’accesso ai playoff per la promozione in serie C.

Per il direttore sportivo, Antonio Baglivo: “Abbiamo vissuto un bellissimo weekend di grandissimo tennis e non si poteva sperare di meglio dopo quattro mesi di inattività. Purtroppo per la squadra di serie A1 il percorso è in salita in quanto tre incontri dei singolari potevano finire diversamente invece di soccombere alla lotteria dei tiebreak decisivi. Il Sassuolo, consapevole della solidità della nostra squadra, ha schierato la migliore formazione possibile facendo addirittura venire il Top 100 Carballes e contando sulla solidità del promettente giovane Enrico Dalla Valle (420 ATP). prossima affronteremo un’altra fortissima squadra, il TC Match Ball Siracusa. Ce la metteremo tutta per ben figurare. Dobbiamo essere consapevoli che il campionato di serie A1, mai come quest’anno, è di altissimo livello in quanto tutti i giocatori Top 100 vi prendono parte perché ancora non impegnati nei tornei internazionali individuali. Bella soddisfazione per la serie B composta tutta da giovanissimi che con l’apporto dell’olandese Sels è riuscita a conquistare un pareggio contro il forte Trani mettendo in mostra due giovanissimi, Mencaglia e Bagnolini, che saranno sicuramente protagonisti in futuro nella serie A1. Per la D1 ottima prova delle ragazze che si sono sapute imporre contro le esperte avversarie del CT Taranto portando a casa una bella vittoria e dimostrando tanto spirito di sacrificio e attaccamento alla squadra”.

Prossimi appuntamenti per il CT Maglie in trasferta, in serie A contro il TC Match Ball Siracusa, in serie B contro il CT Brindisi con inizio previsto per entrambi gli incontri per le ore 15.