Tenta di impedire il furto della sua bicicletta, ingegnere leccese finisce in ospedale

LECCE – Scopre un ladro che voleva rubare la sua bicicletta ed ingaggia con lui una colluttazione, rimendiando una prognosi di 15 giorni. Disavventura domenica pomeriggio per un ingegnere leccese di circa 60 anni, rimasto ferito durante il tentativo di furto della sua bici ad opera di un uomo già noto alle forze dell’ordine, poi denunciato dalla polizia.

Tutto è accaduto in via Parini, nel centro di Lecce, quando il ladruncolo è stato sorpreso da un parente del professionista, nell’intento di impossessarsi della bicicletta parcheggiata nel cortile. Proprio in quegli istanti sarebbe sopraggiunto anche l’ingegnere, che nel tentativo di bloccare il malvivente ha rimediato alcune lievi ferite, che l’hanno costretto a ricorrere alle cure del 118.