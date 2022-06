Tragedia sulla strada: sbalzato dalla sella della sua bicicletta muore in ospedale

MONTERONI (Lecce) – Si è spento in mattinata Angelo Bisconti, 82enne di Monteroni, coinvolto in un incidente stradale il 21 luglio scorso nel centro abitato del suo paese di residenza. L’uomo si trovava ricoverato nel reparto di ortopedia dell’ospedale “Vito Fazzi” ma questa mattina, improvvisamente, si è verificata la dipartita. Eppure, ieri sera, il figlio lo aveva salutato serenamente.

E l’anziano sembrava in condizioni non gravi nonostante le varie fratture riportate. Proprio per stabilire con esattezza le cause del decesso e fugare qualsiasi dubbio, nella giornata di domani, il medico legale Ermenegildo Colosimo eseguirà l’autopsia sul corpo dell’anziano.

Link Sponsorizzato

L’incidente, come detto, risale al 21 luglio scorso. L’anziano, per cause in corso d’accertamento, sarebbe stato sbalzato dalla sella sella della sua bicicletta da un’auto in transito all’altezza di un incrocio. Inizialmente le condizioni non sembravano critiche. Ricoverato in ospedale, il quadro clinico si è aggravato improvvisamente probabilmente per l’età avanzata dell’uomo. Alla luce dei risvolti tragici dell’incidente, l’accusa di lesioni personali gravissime contestate al conducente dell’auto verrà riqualificata in omicidio stradale.