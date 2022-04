Bloccati in un distributore si danno alla fuga e ingaggiano inseguimento con i carabinieri: in due nei guai

SCORRANO (Lecce) – Alla vista dei carabinieri si sarebbero allontanati a gran velocità; l’uno gettando dal finestrino un paio di grammi di cocaina, l’altro mettendo a repentaglio l’incolumità di altri automobilisti. Droga, inseguimento, un tentativo di speronare la gazzella. C’è tutto questo in un avviso di chiusa indagine a firma del pubblico ministero Maria Consolata Moschettini in cui compaiono i nomi due di due giovani: M.Z., 37 anni di Scorrano e M.M., 25, di Poggiardo. Il primo risponde di detenzione e spaccio e resistenza a pubblico ufficiale accusa quest’ultima contestata al secondo.

I due, lo scorso 11 gennaio, sono stati sorpresi nei pressi di un distributore di benzina sulla statale 275 dai carabinieri del Norm di Maglie a bordo delle rispettive auto. Alla vista dei militari, della paletta e dell’alt intimato dai militari, i due conducenti si sono dati alla fuga. M.Z., nel tragitto, ha gettato dal finestrino dell’auto due grammi di cocaina e nonostante le ripetute segnalazioni del lampeggiante dell’auto dei carabinieri avrebbe ingaggiato un duello pèer strada con i militari effettuando pericolose manovre ad U, imboccando contromano un tratto della Statale 275 in curva, percorrendo in senso vietato via Leuca e tentando, infine, di speronare l’auto dei carabinieri.

Non sarebbe stato da meno M.M. Alla vista dei militari sarebbe ripartito velocemente avvicinandosi a distanza ravvicinata all’auto di servizio dei carabinieri che, solo grazie ad una brusca quanto decisiva frenata, hanno evitato l’impatto. E nonostante le ripetute segnalazioni del lampeggiante dell’auto dei carabinieri, avrebbe effettuato pericolose manovre lungo la statale 275 percorrendo a folle velocità la corsia di sinistra incurante delle autovetture che provenivano dal centro abitato di Scorrando e rischiando di investire altri utenti della strada. Bloccati e identificati i due sono stati identificati e denunciati e ora rischiano un processo. M.Z. è difeso dagli avvocati Giuseppe e Gabriele Presicce; M.M., invece, da Silvia Mauro.