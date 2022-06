Bonus richiesto da parlamentari e consiglieri: M5S chiede chiarezza anche in Puglia

PUGLIA – L’argomento politico del momento e quello del bonus di 600 euro per il periodo del covid richiesto da parlamentari, consiglieri regionali e comunali: si indaga anche in Puglia. Lo hanno chiesto politici che fatturano anche 100 mila euro l’anno. I consiglieri regionali del M5S Puglia cercano di fare chiarezza nelle loro file, dopo aver appreso di un loro parlamentare coinvolto.

“Ci fa piacere che alcuni consiglieri e assessori regionali abbiano accolto il nostro appello per fare chiarezza anche in Puglia sulla questione bonus delle Partite Iva e speriamo lo facciano presto anche gli altri. Non si può far finta di niente davanti a parlamentari e oltre 2000 amministratori regionali e locali che hanno avuto il coraggio di chiedere e intascare i 600 euro del bonus. Alcuni addirittura sostenendo poi di averlo ricevuto a loro insaputa. Auspichiamo che nessun assessore e consigliere regionale pugliese abbia fatto una cosa così grave, mancando di rispetto ai cittadini quei soldi servivano davvero per andare avanti. Faremo una richiesta di accesso agli atti alla Giunta e all’INPS per capire come stanno le cose. I cittadini hanno il diritto di sapere come si comporta chi è chiamato a rappresentarli nelle istituzioni. Serve la massima trasparenza da parte di tutti, anche se questo vuol dire essere ‘populisti’ come ci ha definiti l’assessore Piemontese. Chi non ha niente da nascondere pretenda come noi di sapere se ci sono furbetti del bonus anche qui in Puglia. Persone che non sono degne di rappresentare i pugliesi e vanno sbattute fuori dalle istituzioni”.