Dà fuoco ad un’auto, ma le telecamere lo riprendono in azione: “caccia aperta” al piromane

CASARANO (Lecce) – Le telecamere lo hanno immortalato mentre appicca le fiamme ad una vettura parcheggiata in strada ed ora è attivamente ricercato dai carabinieri.

È caccia al piromane che, poco prima dell’alba, a Casarano, ha scatenato un incendio che ha interessato un’auto parcheggiata in via Alto Adige.

Il raid è stato portato a termine attorno alle 4, quando alcuni cittadini hanno notato il mezzo in fiamme ed hanno immediatamente richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Accorsi sul posto, i “caschi rossi” hanno provveduto a spegnere il rogo prima che potesse arrecare ulteriori danni o costituire pericoli per i residenti, dopodiché insieme ai carabinieri hanno eseguito un sopralluogo per chiarire le cause che avevano innescato le lingue di fuoco.

Ad confermare agli investigatori la pista dolosa, come detto, ci hanno pensato i filmati registrati da alcune telecamere di sicurezza installate nella zona, in cui si nota un individuo avvicinarsi alla vettura e poi darle fuoco. Le indagini dai carabinieri sono in corso.

