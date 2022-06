Domani serata finale Danzare la terra: la necessità dell’arte a Corsano

Lunedì 3 agosto (ore 20:30 – ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 3492561471 – info@tarantarte.it ) il Laboratorio urbano giovanile e Centro culturale “Ex Macello” di Corsano, in provincia di Lecce, ospita la serata finale di “Danzare la terra: la necessità dell’arte!“, laboratorio esperienziale ideato e organizzato da Tarantarte con la direzione artistica di Maristella Martella che apre la rassegna “Mosaico di arti e culture”.





Dalle 20:30, in collaborazione con la Libreria Idrusa di Alessano, la presentazione dell’antologia “La natura offesa. Racconti dalla quarantena” (Morganti Editori). L’uomo di fronte alla paura è sempre in grado di reagire. Lo fa per necessità biologica e per cultura. Questa antologia di racconti illustrati interamente a colori è la reazione di un gruppo di 27 scrittori e di un illustratore alla pandemia scatenata dal Covid-19. Con uno degli autori Mariano Rizzo, dialogherà Piero Schirinzi. A seguire la performance delle allieve e degli allievi della residenza “La necessità dell’arte!” e la parata dei bambini dei laboratori a cura di Tina Aretano. In chiusura Taràn Danze, spettacolo site specific della Compagnia Tarantarte con Maristella Martella, Silvia De Ronzo, Manuela Rorro, Laura De Ronzo. Taràn Danze è un rituale danzato di grande intensità emotiva, con una rilettura del repertorio musicale e coreutico della pizzica pizzica salentina e altri balli provenienti dal repertorio tradizionale del Sud Italia. Attraverso composizioni originali che rispettano lo spirito della tradizione, la contemporaneità si riappropria del passato dandogli nuovi codici. Taràn Danze è una performance site-specific che si realizza pienamente nel momento in cui la coreografia interagisce con il luogo che la ospita ed il pubblico che vi assiste, in un processo di mutua influenza.