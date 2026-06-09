Giovedì 11 giugno Fimmine, storie di Donne tra vita e resistenza

LECCE – Al Polo Biblio-Museale di Lecce va in scena “Fimmine – Donne del Salento tra Vita e Resistenza”: Improvvisart porta in scena le storie delle donne che hanno costruito la memoria del territorio.

Giovedì 11 giugno alle 18:30 il Polo Biblio-Museale di Lecce ospiterà “Fimmine – Donne del Salento tra Vita e Resistenza”, un percorso di performance teatrali itineranti prodotto da Improvvisart e dedicato alle storie, ai vissuti e alle battaglie delle donne salentine che hanno attraversato i secoli lasciando un segno profondo nella memoria collettiva.

Protagoniste dell’iniziativa sono le voci di contadine, brigantesse, levatrici, partigiane, intellettuali e donne comuni che, pur avendo contribuito alla costruzione dell’identità culturale e sociale del territorio, sono state spesso relegate ai margini della narrazione storica ufficiale. Attraverso il linguaggio del teatro, queste storie tornano oggi a vivere e a dialogare con il presente, trasformandosi in un’occasione di riflessione, scoperta e condivisione.

“Fimmine” nasce originariamente da un percorso di ricerca e approfondimento che ha coinvolto le partecipanti in un lavoro di esplorazione degli archivi del Polo Biblio-Museale. Documenti, fotografie, spartiti musicali, testimonianze e memorie custodite nel patrimonio archivistico hanno costituito il punto di partenza per la creazione delle performance. Da questo materiale sono nati monologhi, azioni corali, gesti scenici e canti che restituiscono al pubblico frammenti di vite straordinarie e spesso dimenticate.

L’iniziativa si configura come un progetto di teatro e memoria, capace di valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso forme artistiche contemporanee e partecipative. Gli spazi del Polo Biblio-Museale si trasformeranno così in luoghi di racconto e incontro, dove le storie delle donne del Salento potranno essere nuovamente ascoltate e condivise.

“Fimmine – Donne del Salento tra Vita e Resistenza” è una produzione Improvvisart nata da un’idea originale e realizzata con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, con l’obiettivo di promuovere la memoria storica, il protagonismo femminile e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio attraverso il linguaggio del teatro.

Evento realizzato con il sostegno di POC Puglia 2021- 2027.