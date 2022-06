Droga per la movida: insospettabile corriere bloccato in auto con 12 chili di marijuana

ALLISTE (Lecce) – In auto con circa 12 chili di marijuana destinata, con ogni probabilità, ad inondare i locali della movida salentina nel week end. In manette è finito un insospettabile corriere: Alessandro Bianco, intonacatore di 27 anni, residente ad Alliste. Il giovane, senza alcun precedente e carichi pendenti, rientrava dopo aver effettuato il carico. Probabilmente era seguito dai militari del Goa (il Gruppo Operativo Antidroga) della Guardia di Finanza di Lecce che lo hanno atteso al varco. Sulla Brindisi-Lecce. Viaggiava con direzione il capoluogo salentino quando i militari lo hanno fermato in quello che doveva rivelarsi un semplice controllo su strada.

Una volta sollevata la paletta e fermata l’auto su cui Bianco si trovava da solo è scattato il controllo. I segnali di nervosismo del giovane hanno alimentato i sospetti. Ed effettivamente la perquisizione si è conclusa con un esito positivo per i finanzieri. Sotto il tappetino del portabagagli è spuntato l’ingente quantitativo di droga subito posto sotto sequestro. Su disposizione del pubblico ministero di turno, invece, Bianco è stato accompagnato in carcere con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle prossime ore comparirà davanti al gip per l’udienza di convalida alla presenza del suo avvocato difensore, il legale Mario Coppola.

Link Sponsorizzato

Il giovane potrà avvalersi della facoltà di non rispondere o dare spiegazioni sul perché custodisse un carico così ingente di droga in un periodo dell’anno in cui la domanda dei consumatori cresca in maniera esponenziale. Le scorte, così come ipotizzano gli investigatori, dovevano finire nella disponibilità di qualche gruppo criminale che opera nel Basso Salento e in tal caso Bianco si sarebbe offerto di trasportare lo stupefacente in cambio di una somma di denaro. Dallo spulcio del suo telefonino potrebbero emergere ulteriori dettagli sulla rete di contatti del giovane insospettabile corriere. Subito dopo l’udienza, il giovane ha ottenuto gli arresti domiciliari.

Link Sponsorizzato