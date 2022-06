In undici su una barca in avaria al largo di Leuca, nuovo sbarco di migranti nel Salento

SANTA MARIA DI LEUCA (Lecce) – Con la barca in avaria al largo di Santa Maria di Leuca. Undici migranti sono stati tratti in salvo in mattinata dagli uomini della Capitaneria di Porto, dopo avere ricevuto la segnalazione di soccorso pervenuta alle autorità greche e poi inoltrata a quelle italiane perché in acque nazionali.

A bordo dell’imbarcazione, lunga 5 metri e mezzo, vi erano 11 migranti tra cui una donna ed un bambino (2 egiziani, 2 pakistani, 4 iraniani, 2 irakeni, 1 indiano).

Link Sponsorizzato

Scortati fino al porto di Santa Maria di Leuca, i migranti sono sbarcati e rifocillati dai volontari della Croce Rossa, per poi essere trasferiti presso il centro di prima accoglienza “Don Tonino Bello” di Otranto, dove verranno sottoposti ai tamponi per verificare la loro eventuale positività al Covid19.