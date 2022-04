Investe minore e scappa senza prestare soccorso: ragazzo trasportato in ospedale, caccia all’auto pirata

TREPUZZI (Lecce) – Investe un giovane e scappa via senza prestare soccorso. Ora il conducente di una Fiat Punto di colore scuro è ricercato dalle forze dell’ordine. È accaduto nel pomeriggio in via Surbo nella zona Votano-Specchia a Trepuzzi di fronte all’ex campo sportivo comunale.

Il giovane investito, di 16 anni, è stato trasportato a sirene spiegate presso l’ospedale “Vito Fazzi” in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Un ragazzo in scooter accortosi dell’incidente, ha cercato di inseguire il pirata della strada ma l’automobilista è riuscito ad allontanarsi imboccando una strada in senso vietato mentre carabinieri e polizia locale hanno avviato le ricerche per identificare il fuggitivo che rischia una denuncia per omissione di soccorso e lesioni personali gravissime. Al vaglio ulteriori eventuali testimonianze di chi ha potuto incrociare l’auto nella fuga e le telecamere di videosorveglianza installate lungo il percorso.

In via Surbo, purtroppo, solo pochi anni, fa perse la vita un giovane centauro e i residenti, da tempo, chiedono che la strada venga messa in sicurezza.