La Puglia Domani, Fitto: “Noi senza ‘liste supermarket’. Basta col sistema clientelare e i fallimenti di Emiliano”

LECCE – “Non abbiamo liste supermarket, con candidati che si ripetono, o parenti di qualcuno: tutti i nostri uomini in campo hanno delle chance e sono professionisti e validi amministratori nella lista La Puglia Domani”. Esordisce con una frecciatina al governatore uscente di centrosinistra Raffaele Fitto, il candidato presidente del centrodestra basato sull’asse nazionale (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc). La lista del presidente, l’unica, al contrario di Emiliano che ne ha fatte due, è stata presentata in mattinata di fronte al Bar Alvino, in Piazza Sant’Oronzo. “Questa lista nasce con l’obiettivo (il simbolo del pumo richiama l’artigianato salentino) di costruire un futuro migliore per la Puglia – spiega Fitto – In questi giorni si sta verificando la distribuzione delle prebende, concorsi, incarichi e illusioni come il bonus matrimoni (con solo 30 mila euro). Per questo vogliamo dare messaggi forti in questa campagna elettorale, idee chiare e non promesse per prendere per i fondelli gli elettori: in passato abbiamo commesso degli errori, abbiamo fatto il mea culpa e ora abbiamo fatto uno sforzo politico importante per restare uniti”.

Inevitabile il dito nella piaga del settore agricolo: “Irresponsabile la gestione della xylella da parte di Michele Emiliano, con atteggiamento lascivo e fermo. La Regione ha speso meno di un terzo di 1,6 miliardi per lo sviluppo rurale. La xylella è un evento tragico da cui partire per ripensare il paesaggio, il turismo, le infrastrutture. Gli anni in cui abbiamo governato noi sono nati gli aeroporti di Bari e Brindisi. Dopo 5 anni sono stati spesi solo solo una piccola parte dei fondi disponibili per la Puglia. I pugliesi sono i più tassati d’Italia: si paga l’addizionale regionale IRPEF, IRAP, rifiuti e persino la benzina è la più cara per la tassa regionale. Dove vengono spesi questi soldi? Nella moltiplicazione delle agenzie regionali, nella distribuzione delle prebende e nel clientelismo. Quella di candidarmi non è stata una scelta semplice per me, ma una scelta d’amore per il mio territorio”. Il flop di Emiliano è anche sul piano sanitario per Fitto: nella gestione dell’emergenza covid, con pochi tamponi, medicina territoriale indebolita e lentezze varie. “La Puglia domani sarà un elemento essenziale per diversi settori: sarà una lista decisiva, con candidati seri e capaci”. Tra le curiosità c’è che nella lista del presidente si sfidano anche un uomo in quota Lega di Marti, presidente del Movimento Regione Salento, Paolo Pagliaro, e un uomo vicino all’eurodeputato Andrea Caroppo, il vicesindaco di Alezio.

Link Sponsorizzato

LA LISTA “LA PUGLIA DOMANI”

Daniela Specolozzi, rappresentante del mondo dell’agricoltura, Renato Stabile, ex sindaco di Lizzanello e consigliere provinciale, Caterina Ciurlia (in rappresentanza del territorio del Capo di Leuca), Antonio Mignone, l’editore Paolo Pagliaro, Marco Rizzo, rappresentante del mondo delle professioni e dei geometri), Lino Guido, ex sindaco di Monteroni, Roy De Santis, l’imprenditore galatinese Giampiero De Pascalis e il medico Antonella Vergari.

Link Sponsorizzato

1 of 14