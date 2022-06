L’ombra del terrorismo dietro attentato ad una ditta alle porte di Lecce, c’è un indagato dopo perquisizione

CASTROMEDIANO (Lecce) – Si allunga l’ombra del terrorismo dietro l’attentato del 27 aprile ai danni della ditta Parsec 3.26, al civico 7 in via Platano nel rione Castromediano. Sull’intimidazione c’è un indagato: S.M., 54enne di San Cesario. E c’è anche un’accusa cristallizzata in un decreto di perquisizione eseguito nei giorni scorsi: atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi (articolo 280 bis del codice penale). Terrorismo, dunque, l’ipotesi investigativa delineata da investigatori e inquirenti sulla base di una certezza: l’azienda informatica, vittima dell’attentato, è specializzata in tecnologie digitali per la pubblica amministrazione e in particolare elaboratrice del software per il fotosegnalamento utilizzato dalle Polizie di Stato e dalle Banche.

All’uomo gli agenti della Digos dopo una serie di accurati accertamenti eseguiti quella sera allertati in zona dal ritrovamento di una pentola contenente benzina e due bombolette di gas da campeggio collocata in una zona retrostante all’azienda all’interno di un’area adibita a parco pubblico. La pentola era stata chiusa con dei fili di rame, sul cui coperchio, in corrispondenza del foro del pomello, era stata posizionata una miccia, andata completamente combusta a seguito dell’accensione sprigionando una fiammata che aveva annerito il muro di cinta dell’azienda. Non ci sarebbe stata, fortunatamente, alcuna esplosione.

I preliminari accertamenti hanno fatto convergere le indagini a carico dell’odierno indagato la cui abitazione, nei giorni scorsi, è stata perquisita da cima a fondo dai poliziotti. In casa dell’uomo si sono presentati gli agenti della Digos. I poliziotti avevano in mano un decreto a firma del procuratore aggiunto della Dda Guglielmo Cataldi e della collega Giovanna Cannarile motivato dal fondato motivo di ritenere che nei locali e in qualunque altro luogo nella propria disponibilità potessero ritrovarsi documenti di qualsiasi natura, supporti informatici, hard disk, pen drive, computer, smartphone, tablet, cd rom, telefoni cellulari e materiale necessario per compiere l’ordigno incendiario.

Effettivamente in casa di S.M., la Digos qualcosa l’ha trovata e sequestrata: due cartucce di gas butano di 190 grammi di cui una con un riferimento numerico artificiosamente abraso, una pistola per colla a caldo, hard disk e chiavette, tutto finito sotto sequestro. Saranno ora le indagini coordinate dall’Antimafia a stabilire se effettivamente l’attentato in pieno lockdown avesse effettivamente finalità terroristiche in un periodo in cui in Italia molte attività lavorative erano bloccate per via della pandemia da Covid-19.

