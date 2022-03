Minacce e ritorsioni per imporre slot e videopoker: accertamenti fiscali a carico dei fratelli Marra

GALATINA (Lecce) – Indagini fiscali sui fratelli Marra, Massimiliano e Alberto Marra, originari di Galatina, presunti componenti di un sodalizio capace di imporre la gestione e il controllo del gioco d’azzardo legale ed illegale di recente finiti sotto processo. Gli accertamenti patrimoniali ed economici sono ancora in corso condotti dai militari del Nucleo di Polizia Economica della Guardia di Finanza sotto il coordinamento della Dda di Lecce. I militari, con il supporto di un consulente informatico, continuano a spulciare il corposo carteggio sequestrato nel corso del blitz per valutare (ipotesi d’indagine che non equivale ad un’ammissione di colpe) se i fratelli Marra abbiano nascosto guadagni e profitti al Fisco.

I due fratelli sono stati rinviati a giudizio poco prima della pausa estiva al termine dell’udienza preliminare celebratasi presso l’aula bunker del carcere di Lecce. Non hanno scelto alcun rito alternativo fiduciosi di poter dimostrare la propria estraneità a tutte le contestazioni nel corso dell’istruttoria dibattimentale insieme ad altri 16 imputati. Tutti gli altri, invece, saranno processati in abbreviato.

Gli imprenditori Alberto e Massimiliano Marra, ritenuti dagli investigatori ai vertici delle consorteria, sarebbero ricorsi a sistematiche intimidazioni per imporre la propria posizione di monopolio nello specifico settore, notoriamente di interesse delle mafie, non solo nel Salento ma anche in altre parti d’Italia. Numerosissimi gestori di bar, ristoranti e sale da gioco ricadenti nel “feudo” dei Coluccia – stando alle indagini – sarebbero stati costretti ad installare oltre 400 slot machines e videopoker di proprietà delle società degli imprenditori subendo – in caso contrario – minacce, attentati e ritorsioni, in alcuni casi, anche fisiche, da parte degli uomini del clan.

Nel corso dell’operazione, ribattezzata Dirty Slot, finì sotto sequestro anche un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare composto da fabbricati, terreni, autovetture, società, ditte individuali, polizze assicurative e conti correnti presso vari istituti di credito per oltre sette milioni di euro.

