Parto gemellare finisce in tragedia: uno dei gemelli muore, aperta un’inchiesta

VEGLIE (Lecce) – Attendevano la nascita di due gemellini con il cuore pieno di gioia e di speranza. Avevano anche scelto i nomi dei due bimbi ed erano in trepidante attesa per il lieto evento. In poche ore, però, una giovane famiglia di Veglie è sprofondata nel dolore e nella disperazione. Uno dei due piccoli che la madre aveva in grembo è morto nella tarda mattinata di mercoledì quando la giovane donna (di neppure 40 anni) si è recata presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per le forti contrazioni che la tormentavano da alcune ore.

A mettere in moto l’indagine è stata la denuncia querela sporta dal marito della donna assistita dall’avvocato Chiara Capodieci negli uffici della terza sezione investigativa della Squadra Mobile specializzata nei reati contro la persona e i minori. A dire dell’uomo, la moglie, arrivata alla 31esima settimana di gravidanza, sarebbe stata presa in carico dal personale sanitario del reparto di ginecologia ed ostetricia dove è stata sottoposta ad un tracciato e ad una prima ecografia. In quelle ore il personale sanitario avrebbe cercato di rallentare il travaglio somministrandole una flebo e oltre al cortisone a lei e il bentelan per i bambini.

Link Sponsorizzato

Dopo alcune ore, intorno alle 14.00, a seguito di una seconda ecografia alla donna sarebbe stato comunicato che purtroppo uno dei due feti aveva perso il battito. Messo al corrente della disgrazia, il marito avrebbe chiesto spiegazioni al personale medico alla luce del fatto che la moglie era stata ricoverata sin dal primo mattino. Le risposte sarebbero state confusionarie e impacciate soprattutto sul mancato controllo dei parametri vitali dei feti all’arrivo in ospedale e immediatamente dopo. Fortunatamente in quest terribile storia c’è il rovescio della medaglia positivo. Nella disgrazia, infatti, la speranza di una nuova vita non si è spenta con la nascita del secondo piccolo venuto alla luce prematuramente ma comunque in condizioni di salute giudicate buone. È stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale del “Vito Fazzi” e dovrà stare in incubatrice per parecchio tempo.

Nonostante il forte choc, la coppia ha voluto vederci chiaro su quanto accaduto per accertare se la morte di uno dei due piccoli poteva essere evitata e hanno depositato una denuncia querela per verificare eventuali negligenze a carico del personale sanitario che ha tenuto in cura la giovane mamma. In Procura, dopo il sequestro delle cartelle cliniche, è stato aperto un fascicolo d’indagine con le accuse di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario e procuratore aborto per il momento a carico di ignoti.

Link Sponsorizzato

Nella giornata di domani il pubblico ministero Stefania Mininni conferirà incarico al medico legale Roberto Vaglio affiancato dal professore Pantaleo Greco, ordinario di ostetricia e ginecologia presso l’Università di Ferrara e coadiuvati dal consulente della famiglia Sandro Bocchini, di eseguire l’autopsia sul feto e appurare da quanto tempo il suo cuore avesse cessato di battere. Solo dopo gli esiti della consulenza il quadro su questa tragedia potrà essere più chiaro.