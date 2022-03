Ragazzina stuprata nei vicoli della movida? “Rapporto consenziente”, indagine archiviata

LECCE/MONTERONI – Un rapporto consenziente tra minori nelle vie della movida. Non ci fu nessuna costrizione, nessun obbligo e nessuna suggestione della vittima quella sera del 26 ottobre scorso quando nel centro storico di Lecce una ragazzina di 16 anni sarebbe stata violentata da un amico di un anno più grande. Il gip del Tribunale per i Minori, Addolorata Colluto, ha archiviato il procedimento a carico di un 17enne di Monteroni finito nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale su un’amichetta di un anno più piccola. Si mette così la parola fine sull’intera vicenda con l’ordinanza di archiviazione con cui è stata rigettata l’opposizione alla richiesta di archiviazione discussa agli inizi di luglio alla presenza delle parti.

La ragazzina, al primo anno di Scuola Superiore, avrebbe raggiunto il capoluogo salentino accompagnata dalla madre. Nel corso della serata, però, si sarebbe appartata con l’amichetto più grande Si sarebbero staccati dal gruppetto per scambiarsi carezze ed effusioni in un vicolo appartato, lontano da occhi indiscreti., per circa 8 minuti come registrato da alcune telecamere di videosorveglianza. Il giovane, però, avrebbe cercato e ottenuto un contatto più ravvicinato nonostante le resistenze opposte dalla ragazzina.

Ritornata nei pressi della comitiva non sarebbe riuscita a nascondere il proprio disagio e, una volta arrivata la madre, ha raccontato di essere stata molestata. Una ricostruzione confluita in una denuncia presentata in Questura e che ha dato il via alle indagini condotte dagli agenti della Squadra Mobile che si sono avvalsi anche delle testimonianze degli amici presenti quella sera. Per il gip, nel racconto della minore, non è stata rinvenuta alcuna traccia di costrizione. Se avesse voluto, si sarebbe potuta tranquillamente allontanare, ricomporsi e raggiungere rapidamente il pub sicuramente aperto a quell’ora in una sera di sabato o la frequentatissima via Maremonti. Nessun apparente segnale di paura come invece hanno sostenuto i legali della famiglia, Marino Giausa e Fabio Corvino, che nell’atto di opposizione avevano parlato di un blocco psicologico della ragazza giudicato dal giudice una reazione a dover giustificare l’accaduto a se stessa, ai genitori e agli amici che erano con lei quella sera. L’indagato era difeso dall’avvocato Massimo Bellini.

