Roy De Santis: “Il governo regionale senza un progetto serio di sviluppo: non ha speso le risorse a disposizione e ha devastato l’agricoltura”

Roy De Santis, classe 82, è un volto fresco della politica, vive ad Alezio e svolge la professione di avvocato. L’impegno civico e la politica ci sono sempre stati nella sua vita, dal 2018 svolge il ruolo di Vicesindaco di Alezio ed assessore all’Urbanistica e riqualificazione urbana, Servizi e politiche sociali ed attività produttive e commercio.

Oggi Roy De Santis si è candidato al Consiglio Regionale con la lista “La Puglia Domani” con Fitto presidente “per portare le istanze dei salentini nelle istituzioni regionali con l’impegno di essere la voce del Salento”. Con lui c’è un amico che lo sostiene, l’europarlamentare Andrea Caroppo: “Abbiamo una fitta rete di amministratori locali impegnati a migliorare la vita delle proprie comunità che sono disposti a sostenerci”. La sfida è importante sul piano politico.

“Le sorti di un territorio si possono cambiare con la forza delle idee-spiega De Santis- Nella mia comunità sono riuscito a realizzare tanti progetti e questa è una gioia incredibile: vorrei riuscire a fare altrettanto in Consiglio regionale” (per vedere l’intervista cliccate sull’immagine ndr).

Il candidato di Alezio boccia Michele Emiliano su tutta la linea: “L’intero comparto agricolo salentino è stato raso al suolo per il mancato intervento regionale nella fase iniziale della xylella. In un primo momento non sono state adottate le giuste misure di contenimento. Ma la beffa più grande e non aver utilizzato tutte quelle risorse che erano a disposizione per rimettere in piedi tante aziende devastate da questo dramma. siamo il fanalino di coda in Italia per i fondi utilizzati. Abbiamo utilizzato solo il 33% dei fondi pubblici a nostra disposizione: i soldi ci sono e non li abbiamo spesi. I pochi fondi europei che sono stati spesi sono impiegati anche male, come ha puntualizzato l’ultima sentenza del Tar”. Roy De Santis spiega che è necessaria una programmazione importante, una visione da parte dell’ente regionale, che deve essere una guida per tutte le comunità pugliesi. “Ci sono diversi comparti da rinnovare, su cui intervenire. Il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) è stato fatto alcuni anni fa e non è stato ancora adeguato alla realtà odierna. Il territorio oggi a bisogno di uno sviluppo maggiore: è necessario un progetto chiaro e sostenibile e noi ce lo abbiamo” – spiega il candidato della Puglia Domani.