Scalfarotto a Campi: “Io vero vendoliano, Emiliano con la destra”. Sirsi: “Candidati per la Puglia, non contro qualcuno”

Nichi Vendola ha dichiarato di voler sostenere Michele Emiliano, ma Ivan Scalfarotto si definisce l’ultimo dei vendoliani e in fondo spera che quell’elettorato lo segua. Alle 21 di mercoledì, 19 agosto 2020, il sottosegretario Ivan Scalfarotto, esperto di internazionalizzazione delle aziende, si è presentato per la seconda volta a Campi Salentina (la prima volta fu per il referendum) per la presentazione della candidatura al Consiglio regionale dell’ex assessore Angelo Sirsi, presso il Caffè Latino della Villa comunale. In questa campagna elettorale lampo (si voterà tra un mese, il 20 e 21 settembre) ogni candidato presidente dovrà fare migliaia di chilometri senza fermarsi mai, in pieno agosto, e, soprattutto, in pieno covid, con mascherine sempre a portata di mano, evitando assembramenti e quelle folle che in tutte le elezioni si esibivano come punto di forza.

“I 10 anni di Vendola sono stati quelli del buon governo della sinistra in Puglia: una delle mistificazioni è quella di dire che la sinistra abbia governato per 15 anni. Questo non è vero! – spiega il Sottosegretario agli Esteri e candidato presidente alla Regione Puglia – I 10 anni di Vendola sono stati ben altra cosa rispetto ai cinque anni di Michele Emiliano. Poi Ventola dice che appoggerà il governatore uscente per motivi politici che a me sfuggono, ma non bisogna confondere le cose! Quella di Michele Emiliano è stata una cattiva esperienza di governo in cui sono stati imbarcati personaggi della destra più estrema, come Pippi Mellone (cliccare sull’immagine per vedere le interviste ndr). Emiliano di sinistra non ha veramente nulla: basta guardare la sua coalizione, dove c’è Casa Pound e tanti personaggi della destra (Di Cagno Abbrescia, Massimo Cassano e tanti altri. Poi ci sono i suoi che passano a destra, come Napoleone Cera”.

Secondo Scalfarotto, Emiliano non ha mai fatto una politica di sinistra, infatti non è riuscito in cinque anni a realizzare il punto della doppia preferenza di genere: ci ha pensato il governo al posto suo. “Emiliano aveva promesso anche una legge contro l’omofobia, che non si è mai vista, mentre in Campania l’hanno fatta!”. Poi, il candidato presidente di Italia Viva affonda il colpo: “Emiliano ha pensato solo a rafforzare i suoi giri clientelari e ha devastato la sanità”. Anche per la xylella, secondo Scalfarotto, Emiliano non ha saputo prendersi le sue responsabilità facendo avanzare la “peste degli ulivi” fino a Bari. La coalizione di Scafarotto, insieme a Italia Viva schiera una serie di movimenti europeisti e riformisti: Azione di Carlo Calenda, + Europa di Emma Bonino, Volt Europa (partito transnazionale che in Germania ha eletto un parlamentare), Partito liberale Italiano e Alleanza Liberal-democratica.

“La differenza con la coalizione di Michele Emiliano è che la nostra coalizione è formata da partiti che hanno idee e valori in comune”. Scalfarotto ribadisce l’alternativa offerta al “sovranismo di Fitto, al populismo di Emiliano e alla decrescita della pentastellata Antonella Laricchia”.

“Abbiamo scelto di seguire Renzi per coerenza: già a ottobre sapevamo che Pd ed M5S sarebbero diventati un’unica cosa a livello nazionale fagocitandosi – spiega Angelo Sirsi – Oggi abbiamo un progetto serio per la Puglia e corriamo con una lista di candidati qualificati, a cominciare dalla ex sindaca e capolista Ada Fiore. Italia viva non si candida contro, ma per la Puglia: per dare un’alternativa ai cittadini pugliesi”.

Sirsi nell’incontro di Campi ricorda “gli imperdonabili errori di Michele Emiliano”, dalla sanità all’ambiente, dal ciclo dei rifiuti mai chiuso alla gestione devastante dell’agricoltura.

“Erano stati promessi gli ospedali di territorio, quelli di comunità che spiccavano nel programma di Emiliano, ma è tutto rimasto solo sulla carta – attacca Angelo Sirsi- Speriamo che arrivino i soldi del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) per poter realizzare questo punto importante. La crisi del coronavirus ha dimostrato quanto ci sia necessità di questi tipi di ospedali. Stendo un velo pietoso sul ciclo dei rifiuti: siamo una delle poche regioni dove non si chiude. L’impianto che aspettiamo da anni non è stato nemmeno programmato. Tra le cose imperdonabili c’è anche la Xylella: Michele Emiliano ha preferito ascoltare gli stregoni anziché la scienza e abbiamo perso anni importanti per intervenire. Oggi Ivan Scalfaro otto è la vera alternativa, ma anche la vera sinistra: un uomo da sempre impegnato nelle battaglie per i diritti civili”.